Sull'albo degli artigiani è muro contro muro

Prese di posizione e critiche sulla Legge sulle imprese artigianali (LIA) e in particolare sull’iscrizione all’Albo e relativa tassa. Velate critiche dall’Unione associazione dell’edilizia (UAE), difesa a spada tratta della Commissione di vigilanza della legge e dubbi costituzionali da parte della Commissione della concorrenza.

Dopo la decisione del Governo di permettere l’esenzione dal pagamento della tassa d’iscrizione alle imprese svizzero-tedesche, l’Unione delle associazioni dell’edilizia chiede che venga garantita l’equità di trattamento fra le aziende ticinesi e quelle d’Oltralpe. I rappresentanti delle diverse associazioni affiliate all’UAE in un comunicato stampa ribadiscono che «anche se con qualche difficoltà, possono convivere con le modifiche apportate alla LIA dal Consiglio di Stato a posteriori, volte a correggerne il tiro (ad esempio l’entrata in vigore posticipata o un diverso modello di finanziamento), ma non possono in nessun caso accettare una situazione discriminatoria per le aziende ticinesi e tantomeno dei passi indietro da parte della politica».

L’Unione delle imprese edili, sottolineando che cantonalmente la LIA è largamente condivisa, richiama però alle proprie responsabilità i rappresentanti politici chiedendo che la legge sia applicata nella medesima misura sia agli offerenti locali che esterni, quindi sia ad imprese svizzero-tedesche che straniere.

In una lunga missiva, la Commissione di vigilanza sulla LIA fornisce i numeri delle attuali domande di iscrizione: 1900 domande inoltrate, di cui l’84% da imprese svizzere e il resto con sede all’estero, ma solamente 600 accettate, considerando che la stragrande maggioranza di domande non conteneva i documenti richiesti. Poi sulla questione della tassa di iscrizione, nella missiva firmata dal presidente della Commissione di vigilanza Renzo Ambrosetti, si sottolinea come «il vero obiettivo della LIA non è quello di chiamare semplicemente alla cassa le imprese, bensì di avere un dispositivo in vigore che contribuisca alla vigilanza nei settori artigianali che oggi si trovano sotto un’enorme pressione a causa della concorrenza sleale da parte di imprese che non rispettano nessuna regolamentazione e si muovono sul mercato spaccando i prezzi e mettendo in ginocchio chi le regole le rispetta, tratta correttamente i collaboratori e garantisce un futuro ai giovani e agli apprendisti.».

Ambrosetti, dopo aver ribadito che la LIA non ha pretesa di ergersi a panacea di tutti i mali, bensì di inserirsi quale importante nuovo tassello nella rete preesistente di organi ed enti preposti alla vigilanza nel settore edilizio e artigianale, evidenzia come «offre anche al privato la possibilità di confrontarsi con imprese che, avendo dovuto dimostrare i requisiti citati precedentemente per l’iscrizione all’Albo, possono offrire maggiori garanzie di qualità, serietà, sicurezza».

Obiezioni costituzionali, invece, da parte della COMCO, la Commissione federale della concorrenza, secondo la quale la legge non è compatibile con quella federale sul mercato interno. Sulla base di questa considerazione, avverte l’organo di vigilanza, un ricorso da parte di una ditta attiva oltre San Gottardo o della stessa COMCO è probabile.