Tanta neve, sciatori felici

di Martina Salvini

Forse non sarà un vero e proprio record, anche perché nei prossimi giorni nuove nevicate potrebbero imporre una pausa forzata (si veda in fondo all’articolo), ma la stagione dello sci finora sta procedendo a gonfie vele. Complici le belle giornate tra Natale e Capodanno, le stazioni sciistiche ticinesi hanno di che gioire. E i dati lo confermano, con un numero di visitatori che fa voltare pagina dopo due stagioni di magra. «Siamo contenti», ci dice Denis Vanbianchi, responsabile della stazione di Campo Blenio. «Siamo andati molto bene, specialmente tra il 29 e il 31 dicembre, ma anche il 2 gennaio. Nelle prime tre date abbiamo superato i mille primi passaggi e il 2 eravamo intorno ai 900. Era dal 2009 che non capitava, negli ultimi anni aprivamo gli impianti molto tardi, mentre quest’anno già per il ponte dell’Immacolata». «In totale – prosegue - abbiamo registrato finora circa 7mila primi passaggi. L’anno scorso appena 18. E i corsi di sci sono pieni, con circa 60-70 bambini, a cui si aggiungono le lezioni private. La pista di ghiaccio è apprezzata e anche la ristorazione sta lavorando bene. Se da oggi a domenica il meteo ci concedesse ancora giorni di sole sarebbe davvero la ciliegina sulla torta». Si tratta di un «segnale di fiducia verso le stazioni sciistiche: certi catastrofisti sono stati smentiti», annota Vanbianchi.

Stessa cosa per Carì. «Finora abbiamo avuto l’affluenza degli anni migliori. Due o tre giorni con 1.400 passaggi e martedì con mille, per un totale di 8mila», spiega Gabriele Gendotti. «Due le nostre novità: il tappeto per le famiglie e i bambini, utilizzato anche con i bob, e il percorso con le ciaspole. Entrambi molto apprezzati. Quest’anno le numerose case di vacanza presenti da noi sono tutte occupate grazie all’arrivo della neve e di questo afflusso stanno beneficiando anche i negozi di Faido». Anche Fabio Mandioni della stazione sciistica del Nara può dirsi soddisfatto: «La stagione sta andando nel migliore dei modi, con una buona affluenza e tutti gli impianti aperti. Abbiamo registrato finora 10mila passaggi in tutto, con un picco di 1.200 nei giorni di Capodanno. Ora speriamo però che non scenda troppa neve e non provochi danni».

«Erano tre anni che non si poteva sciare che sulla neve artificiale, quest’anno la musica è cambiata», gli fa eco Mauro Pellegri di Prato Leventina, stazione che finora ha contato circa 350 persone. Con l’arrivo delle nevicate hanno risposto “presente” anche gli amanti dello sci a Campra. «Rispetto alla situazione catastrofica delle ultime due stagioni quest’anno sta andando piuttosto bene. Questo fine settimana inoltre abbiamo in programma una Continental Cup con 310 iscritti alle gare e 450 persone che soggiorneranno per 4 giorni nelle strutture della Valle», spiega Nicola Vanzetti. Contento ma più cauto Renzo Pesciallo, direttore del comprensorio di Airolo-Pesciüm. «Prima di fornire dati statistici, alcune premesse: abbiamo aperto Pesciüm il 16 dicembre, mentre l’intero comprensorio il 23. La meteo a livello di giornate soleggiate non è stata molto clemente in queste prime settimane. Inoltre, per pericolo di valanghe, il 28 eravamo chiusi. Al momento registriamo passaggi 5 volte superiori allo scorso anno. Se guardiamo alla stagione del 2015-16 le cifre sono ancora meglio. Quell’anno infatti abbiamo aperto le piste solo a gennaio. Ma se facciamo il confronto con la stagione 2014-15, quando Airolo aveva aperto il 22 novembre, notiamo che al 2 di gennaio potevamo contare due volte e mezzo i passaggi di oggi». «Insomma, i dati ad oggi dimostrano che probabilmente non sarà un anno record ma sono contento e ottimista per l’evoluzione della stagione, considerando soprattutto gli importanti eventi che abbiamo in calendario», conclude Pesciallo.

Chiudendo col Locarnese, tanta neve anche a Bosco Gurin come non se ne vedeva da qualche anno. «Oggi (ndr. giovedì per chi legge) è già sceso mezzo metro circa - ci dice soddisfatta Karin Zanolini, responsabile pubbliche relazioni della Grossalp SA - ed entro lunedì dovrebbe aggiungersi un altro metro. Abbiamo insomma una notevole riserva. Certo, le nevicate degli scorsi giorni hanno condizionato l'afflusso di ospiti, anche se un giorno abbiamo registrato ben 600 sciatori saliti malgrado la nevicata e le nuvole. È anche vero che molti hanno voluto sfruttare la stagionale, offerta con un interessante sconto. A Capodanno l’hotel era al completo. Idem l’Ostello, occupato da 150 bambini e accompagnatori dello Sci Club Morobbia. Molte le case private aperte. Lo notiamo dal parcheggio completo all’entrata del paese e dai cassonetti dei rifiuti colmi. La stagione è quindi partita bene e per i prossimi giorni siamo ottimisti. In particolare da martedì è previsto bel tempo», ha concluso Zanolini. Dulcis in fundo, si scia anche a Cardada. La stazione sopra Locarno ha 4 dei 5 impianti aperti. Anche qui la neve è abbondante e si attende solo il ritorno del sole.

Grossi disagi per la neve

Le nevicate ieri sono state molto intense, tanto da fermare in mattinata i treni lungo l’asse del S. Gottardo, mentre nel pomeriggio c’è stato un tamponamento nell’omonima galleria autostradale. Per il pericolo di valanghe sono scattate delle evacuazioni in Alta Leventina, Val Bedretto e Blenio.