Tante novità nei Corsi per adulti

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa che il programma dei Corsi per adulti per la primavera 2018 è pronto e sarà distribuito a tutti i fuochi del Cantone Ticino e del Moesano mercoledì 10 gennaio.

Si tratta, viene spiegato, di un programma ricco, anche di novità: 742 i corsi offerti da Airolo a Chiasso, 146 i nuovi titoli. Chi ama osservare il cielo per capire che tempo farà, troverà le risposte che cerca agli incontri di Introduzione alla meteorologia. Mentre chi preferisce guardare il mondo dall’alto non si lascerà di certo sfuggire il corso teorico e pratico per piloti di droni. E per iniziare l’anno in modo creativo, perché non seguire i nuovi corsi di pittura su seta, di Calligrafia giapponese o di Collane eco-chic realizzate con camere d’aria?

Se poi si desidera scoprire le ricchezze paesaggistiche e storiche del nostro territorio, si potrà partecipare all’escursione al Monte San Giorgio, alla gita notturna sul Motto della Croce o alla visita della chiesa romanica di Sant’Ambrogio a Chironico. Agli amanti del risveglio “espresso” intrigherà la mattinata Chicchintazza - dedicata alla conoscenza e degustazione dei caffè del mondo - mentre i cultori dei prodotti indigeni di qualità apprezzeranno la serata sui vini pregiati ticinesi e quella sulla cucina contadina.

A completare l’offerta primaverile non manca poi un’ampia scelta di corsi di lingue, di informatica e di contabilità.

Dal punto di vista statistico, si può infine evidenziare che nel 2017 sono stati realizzati 1'285 corsi (+15), per un totale di 13'121 partecipanti (+16). Cifre che fanno guardare con ottimismo al futuro dei Corsi per adulti, l’Università popolare della Svizzera italiana, che nel 2018 compie il 55° anno di esistenza.

Il programma integrale è pubblicato sul sito www.ti.ch/cpa e quale novità va segnalata l’attivazione dell’iscrizione e del pagamento online per tutti i corsi.

(Red)