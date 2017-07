Tassa sul sacco, "forse" un ricorso

Il Municipio di Caslano e quello di Vernate stanno pensando di inoltrare un ricorso al Tribunale federale contro la tassa sul sacco. La notizia era stata anticipata da Ticinonews e ce lo ha confermato il sindaco di Caslano Emilio Taiana, il quale però precisa: "Una decisione definitiva non è ancora stata presa in tal senso, è un’ipotesi di lavoro e ci stiamo pensando. Ma prima di farlo, vogliamo incontrare i funzionari del Dipartimento del territorio (DT) per capire che margine di manovra esiste".

I due Comuni avevano segnalato alle autorità cantonali come il sistema adottato fosse più corretto e meglio rispondesse al principio di causalità "Chi consuma paga". Infatti è in auge un sistema per il quale non esiste una tassa sul sacco, ma un apparecchio che pesa il sacco dei rifiuti. "Un sistema - aggiunge lo stesso Taiana - sul quale abbiamo investito molto poco tempo fa e che funziona bene. Sarebbe davvero peccato doverlo sostituire con una tassa sul sacco".

Ora i due Comuni hanno qualche giorno di tempo per incontrare il DT e poi per decidere il da farsi. La scadenza per inoltrare il ricorso al TF è il 21 agosto.

È utile ricordare che la battaglia di Cossi contro l’oggetto approvato in votazione popolare il 21 maggio non è condivisa da tutti i suoi cittadini. In quell’occasione, infatti, se a Caslano la tassa sul sacco cantonale fu bocciata con il 51,69% di "no", a Vernate essa fu approvata con il 60% di voti favorevoli.

(N.M.)