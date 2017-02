Tasse sempre più elettroniche

Molte e importanti le novità relative alla dichiarazione d’imposta 2016 delle persone fisiche. La prima, di natura non fiscale, è il gran utilizzo dei contribuenti ticinesi della compilazione elettronica denominata eTax; una modalità scelta fino a oggi, specifica la Divisione delle contribuzioni, da 120mila contribuenti. Particolare non da poco, con questo applicativo si contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente, diminuendo radicalmente l’invio di carta e si facilita in maniera importante il lavoro dei tassatori. Ecco perché, si fa sapere, anche quest’anno i contribuenti che hanno compilato l’ultima dichiarazione utilizzando il programma eTax, così come i neo contribuenti 18enni, riceveranno una dichiarazione in formato ridotto. Nel caso in cui il contribuente desiderasse disporre dei moduli cartacei, si specifica, questi possono comunque essere scaricarti dal sito www.ti.ch/fisco oppure richiederli all’Ufficio circondariale di tassazione.

Entrando nel merito delle novità fiscali vere e proprie, rispetto al 2015, nel periodo fiscale 2016 è stata introdotta l’estensione del concetto di spese di formazione a fini professionali, considerate come deducibili ai fini fiscali, grazie alla quale è possibile una deduzione generale con tetto massimo fissato a franchi 10.000 a livello cantonale e a franchi 12.000 a livello federale.

A subire un cambiamento è anche la legge tributaria cantonale riguardante i proventi da lotterie (art. 22, 23 e 36 LT), adeguata alle disposizioni federali in materia, mantenendo in ogni caso il sistema di imposizione con tassazione separata di questi redditi straordinari. In particolare, è stata introdotta una soglia di imponibilità di franchi 1.000 per ogni singola vincita, superata la quale l’intero provento è imponibile. Inoltre, è stata introdotta una deduzione forfettaria per i costi delle poste giocate, pari al 5% della singola vincita con un importo massimo pari a franchi 5.000.

A seguito della votazione popolare del 9 febbraio 2014, relativa al finanziamento e all’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF), dal 1. gennaio 2016 è inoltre entrata in vigore una modifica della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) che prevede, nell’ambito della tassazione dei dipendenti, una limitazione nella deduzione delle spese di trasporto (trasporto pubblico e/o privato) per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro ad un massimo annuo di franchi 3.000. Per quanto attiene ai dipendenti che usano il veicolo aziendale per le loro trasferte private, è quindi necessario quantificare il vantaggio economico relativo alla tratta domicilio-luogo di lavoro, affinché sia possibile determinare la parte imponibile eccedente il limite di franchi 3.000. Si ricorda che questa deduzione, limitata ad un massimo di franchi 3.000, è prevista solamente in ambito federale e non è stata ripresa dal Cantone Ticino: per l’imposta cantonale rimangono invece deducibili senza limite massimo le spese di trasporto riconosciute secondo i parametri cantonali. Per maggiori informazioni riguardanti l’uso privato del veicolo aziendale è possibile consultare la seguente pagina Internet della Divisione delle contribuzioni: http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/informazioni/uso-privato-del-veicolo-aziendale.

Riguarda invece le liberalità in favore del Cantone e dei Comuni (art. 32a e 68 LT) l’ultima novità fiscale prevista per il 2016. A essere stata introdotta nella legge tributaria è una norma specifica, che prevede la possibilità di innalzamento della deduzione massima sino al 50% per le liberalità che vanno a favore del Cantone, dei Comuni o degli enti pubblici da loro controllati. La norma sancisce altresì il coinvolgimento dei comuni interessati prima della decisione in merito alla deduzione.

Ricordiamo infine il termine di risposta, fissato entro il 30 aprile 2017 con possibilità di proroga.

(Red)