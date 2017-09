TeleTicino si aggiudica i derby in diretta

Dopo le polemiche, la lunga tradizione dei derby ticinesi torna ad essere trasmessa in televisione. Una prima storica per l'emittente, che offrirà anche pre- e post-partita.

I prossimi cinque derby ticinesi della stagione 2017/2018 saranno trasmessi in diretta su TeleTicino e su MySports. Grazie alla partnership con TeleTicino sarà possibile continuare la lunga tradizione dei derby ticinesi e raggiungere una portata di trasmissione importante in tutta la Svizzera. I cinque derby saranno trasmessi in esclusiva sia su MySports in lingua tedesca che su TeleTicino con telecronaca in lingua italiana. Le negoziazioni con la SSR sono fallite.

In concomitanza con il secondo derby ticinese che si disputerà il 29 settembre 2017, UPC annuncia la collaborazione con TeleTicino. Grazie a questa partnership esclusiva i tifosi di hockey su ghiaccio delle due storiche società sportive HC Lugano e HC Ambrì-Piotta potranno guardare le partite in italiano, in tutta la Svizzera via TeleTicino e i suoi canali come pure su MySports. I commenti in italiano dei derby saranno forniti da UPC, quindi da MySports e saranno a cura del team di Angelo Chiello.

Matteo Pelli, direttore di TeleTicino, afferma: “Oltre ai derby, offriremo ai telespettatori un pre-partita dalle 19.15 e un ampio post-partita, con i commenti di ospiti in studio e le parole dei protagonisti. Si tratta di qualcosa di eccezionale per la nostra emittente e vogliamo che anche il contorno alla partita sia all’altezza dello spettacolo sul ghiaccio”.

In onda su TeleTicino e MySports

I derby andranno in onda sia su TeleTicino che su MySports, dichiara Anna Gatti, responsabile Marketing, Products & Digital: “Sono molto lieta del fatto che i nostri telespettatori in Ticino avranno la possibilità di seguire i derby ticinesi in diretta con telecronaca in italiano. Grazie alla collaborazione con TeleTicino abbiamo trovato la soluzione ideale che ci consente di trasmettere i derby ticinesi in tutto il Ticino, quindi di estendere la portata della nostra rete. La collaborazione con TeleTicino rappresenta per noi una situazione win win poiché ci consente di trasmettere su MySports anche i pre e i post partita prodotti da TeleTicino.”

“Siamo davvero felici di offrire insieme con UPC ai ticinesi la possibilità di vedere i derby in tv. La nostra missione è di essere vicini al nostro pubblico e al nostro territorio; questo è una maniera di dimostrarlo,” dichiara Marcello Foa, CEO del Gruppo Corriere del Ticino, che aggiunge. “Per TeleTicino si tratta di una prima storica, di cui siamo orgogliosi, e che è stata possibile grazie al contributo del Corriere del Ticino”.

Negoziazioni fallite con SSR

Dichiarazioni relative alle negoziazioni sui derby ticinesi tra UPC e SSR: Sono stati condotti dei colloqui in parallelo con SSR, ma quest’ultima tuttora non è stata disposta a sottoporci un’offerta adeguata e conforme al mercato per la trasmissione dei derby ticinesi. Mentre l’offerta di TeleTicino rispecchia perfettamente le nostre idee ed aspettative che sono stati definiti internamente quando sono iniziate le trattative e sono stati già espressi in pubblico qualche tempo fa. In conclusione, TeleTicino ci ha sottoposto un’offerta più attraente per la trasmissione dei derby ticinesi.

(Red)