Temporali e temperature anomale per l'inverno

Freddo estremo negli Stati Uniti, caldo torrido in Australia e nevicate abbondanti in Svizzera, ma con un rialzo delle temperature di 4 gradi e di 15 a livello globale.

Se un freddo estremo sta toccando in questi giorni la costa nord-est degli Stati Uniti, mentre un tempo particolarmente mite interessa l’Alaska, a Sidney in Australia domenica 7 gennaio si sono toccati i 47,3 gradi. Certo è che ci troviamo in un momento in cui è pieno inverno nell’emisfero boreale e estate in quello australe, ma sta di fatto che ci troviamo di fronte a una forte anomalia termica. "Questa risulta essere negativa nel caso della parte orientale degli USA, dove si sono registrati valori fino a 12 gradi al di sotto della norma 1981-2001. Parallelamente il sud-ovest degli Stati uniti e soprattutto l’Alaska hanno conosciuto una forte anomalia positiva con delle eccedenze termiche talvolta superiori a 10 gradi", come si legge nella rubrica di Meteo Svizzera.

Queste anomalie risultano però essere positive sulla Russia, dove troviamo delle eccedenze termiche fino a 15 gradi, così come a livello globale. Roma e Palermo hanno registrato ieri temperature massime di 19,6 e 24,1 gradi, che rappresentano i valori più elevati degli ultimi 40 anni.

Anche la Svizzera ha conosciuto delle temperature ben al di sopra dei valori stagionali (ebbene sì, strano ma vero) di circa 4 gradi. Le vallate dell’Alto Ticino in particolare sono infatti state coperte da abbondanti nevicate e l’allerta valanghe è alta (grado 4 e 5). Ma anche il Vallese e il resto della Svizzera sono state colpite dal maltempo, ricordiamo il passaggio della tempesta Burglind che ha causato danni per oltre 40 milioni di franchi.

La neve nel deserto

"Il freddo continua ad essere sulla prima pagina non solo dei quotidiani svizzeri, ma anche dei giornali americani, anche se è previsto un temporaneo aumento della temperatura nel corso della prossima settimana sulla costa nord-est degli Stati Uniti. È vero che sull’insieme degli Stati uniti il deficit termico della prima settimana di gennaio è calcolato a 4.58 gradi. Ma a scala planetaria è stata rilevata un’anomalia positive di 0.28 gradi rispetto alla norma 1981-2010”, ha specificato Meteo Svizzera.

"A scala di una settimana è normale avere delle anomalie termiche contrastate con dei valori inferiori o che superano la norma di più di 10 gradi. Ma queste anomalie termiche diminuiscono generalmente su di un mese e soprattutto su di un anno". Il caldo anomalo che, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, è stato causato dall'afflusso di aria mite associato ai venti di scirocco, è destinato a diminuire. "Col passare delle ore - affermano - verranno gradualmente sostituiti da correnti più fresche che, a partire dal Nord, metteranno fine al clima eccezionalmente mite".

(E.B./Red)