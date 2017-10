Ticino Moda, c’è l’accordo per il nuovo CCL

di Nicola Mazzi

Nei giorni scorsi è stato trovato un accordo di massima per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro “impiegati di commercio nell’economia Ticinese”, ad oggi applicato solo dalle aziende aderenti a Ticino Moda. L’associazione di categoria insieme alla Camera di commercio, alla Società impiegati di commercio e all’OCST hanno raggiunto una soluzione che accontenta tutti e che dovrebbe entrare in vigore dal 2018.

Come ci spiega Alberto Trevisan (vice segretario regionale del sindacato cristiano-sociale) «nei mesi scorsi abbiamo avuto diversi incontri per cercare di sistemare il nuovo CCL e siamo riusciti ad arrivare a un compromesso che ci soddisfa». In sostanza, come ci aveva già detto questa estate il direttore della SIC Nicola Giambonini è stato deciso di fissare tre livelli differenziati di salari minimi. Ci sarà l’impiegato generico, l’impiegato operativo e l’impiegato responsabile. Una grande novità rispetto al CCL attuale e ai CNL (contratti normali di lavoro) in vigore nei diversi settori che prevedono solo un salario minimo.

Per Trevisan questo nuovo accordo contiene altri due aspetti importanti e che bisogna sottolineare: «In primis l’accesso sindacale nei luoghi di lavoro e quindi la possibilità di incontrare e discutere con i lavoratori. In questo modo possiamo anche consolidare le relazioni con le aziende che rispettano il CCL, per un partenariato che sia davvero efficace. In secondo luogo verrà rafforzato il ruolo della Commissione paritetica. Questo organo avrà il compito di sorvegliare il rispetto del CCL e la possibilità di fare dei controlli».