In Ticino nuova diagnostica per il tumore al seno

La nuova tecnologia di mammografia con mezzo di contrasto (CESM) approda in Ticino alla Clinica Sant’Anna. La mammografia è una tecnica diagnostica di riferimento per la diagnosi precoce del tumore della mammella. Lo screening mammografico ha permesso di abbassare in maniera significativa la mortalità per tumore mammario (20-40% in letteratura). Oggi la mammografia si arricchisce di applicazioni in grado di migliorare la performance diagnostica quali la tomosintesi e la mammografia con contrasto o CESM

“La Clinica Sant’Anna è l'unica struttura in Ticino ad offrire oggi questa prestazione” afferma Michela Pfyffer, Direttrice della Clinica, che aggiunge “la CESM appare davvero una metodica promettente nella diagnostica senologica di II° livello, non eseguibile cioè di routine, con costi e tempistiche ridotti ed un’ottima tollerabilità da parte della paziente”.

(Red)