Ticino più affollato, ma con le culle vuote

Ecco gli scenari demografici per il nostro Cantone fino al 2040. Il saldo tra nascite e morti sarà negativo e crescerà l’immigrazione. Tra 23 anni potremmo essere 64.500 in più.

di Giacomo Paolantonio

La popolazione del Ticino nei prossimi decenni crescerà e in modo significativo. Questo è un dato sostanzialmente assodato, anche se, trattandosi in verità di previsioni, come sempre ci sono delle ipotesi da fare su come si evolverà la demografia negli anni a venire ed esse potranno rivelarsi più o meno azzeccate. Alla fine di marzo l’Ufficio cantonale di statistica (USTAT) ha pubblicato un corposo studio sul numero degli abitanti nel nostro Cantone fino al 2040, affinando con delle metodologie proprie delle proiezioni già elaborate a Neuchâtel dall’Ufficio federale di statistica (USTAT) per ciascun Cantone.

Inoltre l’USTAT ha presentato anche dei dati su come cambierà la popolazione dei vari distretti, ma solo, si fa per dire, fino al 2030. Come è di prassi in questo genere di previsioni, l’Ufficio cantonale di statistica ha sintetizzato tre scenari, uno cosiddetto “basso”, ovvero con ipotesi piuttosto conservative sull’evoluzione delle nascite, dei decessi e dell’immigrazione, uno di “riferimento”, con le ipotesi ritenute attualmente più plausibili, e uno “alto”, evidentemente con alla base delle ipotesi che potrebbero anche sovrastimare nettamente la popolazione futura del Ticino, ma non è detto.

Tre scenari

Venendo al sodo, l’ultimo dato ufficiale sulla popolazione totale in Ticino è ancora quello del 2015, con 351.946 abitanti. Ora, con lo scenario di riferimento dell’USTAT si pronostica che già nel 2020 nel nostro Cantone ci saranno circa 368.258 persone, nonché che si sfiorerà la barriera dei 400.000 abitanti nel 2030 (circa 398.236), che sarà sfondata già nel 2031 (401.087), mentre nel 2040, secondo lo scenario più attendibile, si dovrebbe arrivare a 416.413 abitanti. Dunque, l’aumento in termini assoluti sull’intero periodo per lo scenario di riferimento è di 64.467 unità, mentre quello relativo è del 18,3%.