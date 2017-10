Ticino Ticket almeno fino al 2020

Il Consiglio di Stato e l’Agenzia turistica ticinese (ATT) hanno comunicato questa mattina che la continuità del progetto Ticino Ticket verrà garantita almeno fino al 2020, anno di apertura della galleria di base del Monte Ceneri.

"L’iniziativa Ticino Ticket, che dal 1. gennaio 2017 permette al visitatore che pernotta in un albergo, in un ostello o in un campeggio di muoversi liberamente con i mezzi pubblici per tutta la durata del suo soggiorno, beneficiando nel contempo di agevolazioni sugli impianti di risalita, la navigazione e le principali attrattive turistiche, sta contribuendo in modo concreto a ridare slancio all’intero settore turistico ticinese", viene sottolineato nel comunicato stampa. Dalla sua introduzione, infatti, il bilancio è più che positivo: sono già stati stampati oltre 500'000 biglietti, mentre le entrate a tariffa ridotta nelle attrazioni convenzionate hanno superato quota 160’000. "Quest’ultimo dato è molto significativo perché dimostra che Ticino Ticket, oltre ad essere un importante strumento di marketing, sta contribuendo a generare indotto nell’intera regione".

Un obiettivo comune

Alla luce di questi importanti dati, il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), il Dipartimento del Territorio (DT), l’Agenzia turistica ticinese (ATT), le quattro Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR), le tre associazioni di categoria (hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino e l’associazione campeggi ticinesi), 12 aziende di trasporto e diversi partner tra cui le Ferrovie Federali Svizzere, la Comunità tariffale Arcobaleno, BancaStato, il FoxTown e altri, si sono impegnati per raggiungere l’obiettivo comune di garantire il proseguimento dell’iniziativa.

Il finanziamento del progetto

La complessità del progetto Ticino Ticket è data anche dal costo complessivo dell’operazione, che ammonta annualmente a oltre 5 milioni di franchi. Il finanziamento del progetto per i prossimi tre anni è reso possibile dalla diminuzione del contributo forfettario a favore della Comunità tariffale Arcobaleno, da un nuovo adeguamento della tassa di soggiorno (alberghi 4-5*: + CHF 0.30; alberghi 0-3*: + CHF 0.20; campeggi e ostelli: + CHF 0.10), da un maggior coinvolgimento finanziario da parte di tutte le organizzazioni turistiche e dalla conferma di esistenti e nuove sponsorizzazioni.

Considerata, inoltre, la perfetta coerenza del progetto con la strategia di sviluppo economico, è prevista la concessione di un ulteriore contributo cantonale ai sensi della politica economica regionale.

"L'iniziativa è in continua evoluzione"

Il direttore del DFE Christian Vitta ha spiegato che “sin dall’inizio il Dipartimento ha creduto molto nel progetto, che oltre a rappresentare un tassello innovativo per l’offerta turistica del nostro Cantone, si coniuga anche perfettamente con l’apertura di AlpTransit. I dati relativi ai pernottamenti degli ultimi mesi, che sono positivi, sono un buon esempio di come sia possibile approfittare al meglio di questo evento epocale, che avvicina il Ticino al resto della Svizzera. Ticino Ticket, inoltre, è un ottimo esempio di approccio trasversale, che permette di valorizzare al meglio quanto messo in campo dal Cantone nell’ambito della strategia di sviluppo economico, con misure di sostegno per le PMI, il turismo e le regioni periferiche".

Sulla scorta dell’ottima esperienza fatta nel suo primo anno, a comprova della qualità crescente del trasporto pubblico, il collega di Governo, direttore del DT, Claudio Zali, si dice soddisfatto dell’iniziativa, che permette a tutti gli effetti al nostro Cantone di profilarsi come una destinazione sensibile al tema della mobilità sostenibile.

Secondo il direttore di Ticino Turismo Elia Frapolli, invece, “l’iniziativa è in continua evoluzione. Un gruppo di lavoro è già all’opera affinché, in futuro, il Ticket venga realizzato in forma elettronica. Nel contempo, il sistema sarà perfezionato anche grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi sistemi di geolocalizzazione che permetteranno di monitorare meglio i flussi turistici e di proporre un’offerta sempre più mirata e attenta alle reali esigenze dei nostri ospiti”.

In conclusione, DFE, DT e ATT ricordano che quest’anno Ticino Ticket ha ottenuto una menzione speciale nell’ambito del Premio CIPRA Svizzera 2017 ed è stato nominato finalista nella categoria “Innovazione” del Milestone, il più importante premio del turismo svizzero che sarà attribuito il 14 novembre.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono consultabili sul sito www.ticket.ticino.ch.

(Red)