Tipesca verrà integrato nella Mérat

A partire dal 10 gennaio 2017 il fornitore di prodotti ittici ticinese Tipesca è stato integrato nella Mérat con tutti i suoi collaboratori e proseguirà la sua attività quale impresa autonoma. Con ciò Mérat & Cie. SA potenzia la propria offerta di prodotti ittici e amplia la propria competenza logistica nella Svizzera meridionale.

Da ormai 30 anni Tipesca, un'impresa a conduzione famigliare con sede principale a Monteceneri, si distingue per l'ampia gamma di prodotti di pesce, siano essi freschi che affumicati o semilavorati. L'azienda ha ampliato da qualche anno la propria offerta includendovi anche specialità di carne. Negli ultimi tre decenni il titolare Jaime Diaz ha fatto di questo commerciante regionale di pesce un fornitore di pesce di rilievo nella gastronomia svizzera. Al fine di garantire una successione duratura, come detto, dal 10 gennaio l'impresa è stata integrata, in qualità di filiale autonoma, nella Mérat.

«Le nostre imprese intrattengono una stretta collaborazione da molto tempo. Questo cambiamento permetterà alla nostra impresa di proseguire la propria attività e di svilupparsi», spiega Jaime Diaz, che sarà anche in futuro responsabile dell'azienda Tipesca. «Dando avvio al partenariato con Tipesca sappiamo di avere al nostro fianco un valido specialista del pesce sul mercato gastronomico svizzero. Entrambe le imprese non solo beneficiano delle reciproche competenze nel settore, bensì anche di una strategia di approvvigionamento più uniforme», afferma Hans Reutegger, responsabile della Mérat.

Mérat & Cie. SA

In qualità di specialista nel settore gastronomico, da oltre 70 anni Mérat & Cie. SA rifornisce gastronomi, cuochi professionisti e cucine professionali. Quest'azienda svizzera ricca di tradizione è uno dei partner principali di ristoranti e grandi consumatori. Tra i suoi clienti figurano sia piccole osterie di paese che ristoranti di spicco dell'alta gastronomia, cucine professionali di ristoranti privati nonché ospedali. Il personale altamente qualificato di Mérat & Cie. SA prepara carne fresca, salumi, insaccati e prodotti a base di pollame e pesce per fornirli quotidianamente ai ristoratori.

L'ampio assortimento di base viene inoltre completato da prodotti speciali, creati su misura per i clienti. Gli stabilimenti in cui avvengono il macello e la produzione a Bazenheid (est) e Courtepin (ovest), le otto macellerie gastronomiche regionali e le nove piattaforme di vendita consentono a Mérat & Cie. SA di garantire una stretta cooperazione con clienti e fornitori. Modernissimi centri produttivi e i più elevati standard igienici permettono inoltre di raggiungere i migliori risultati in termini di qualità e sicurezza dei prodotti. Dal 2013 Mérat & Cie. SA fa parte dell'associazione svizzera di specialisti del Saviva (Swiss Food Services).



