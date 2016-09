Torna il Festival dell'educazione

"CambiaMenti" è il titolo della seconda edizione che prenderà il via il 30 settembre nella suggestiva cornice del Teatro sociale di Bellinzona.

Il DECS propone per il secondo anno consecutivo un festival dedicato all’educazione, che in questa edizione vuole approfondire la tematica del cambiamento. Gli eventi proposti si presentano nella forma di un festival aperto gratuitamente a tutta la popolazione, nella suggestiva cornice del Teatro sociale di Bellinzona.

Il via al festival sarà dato venerdì 30 settembre alle ore 18.15 con il saluto del Consigliere di Stato e direttore del DECS Manuele Bertoli. A margine delle conferenze che offrono interessanti spunti di riflessione a genitori, docenti ed educatori, così come a tutti i cittadini, si vuole dare spazio allo scambio spontaneo tipico di un festival, favorito anche da un momento conviviale con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti, seguito da un concerto di musica neoclassica.

“CambiaMenti” è il titolo di questa seconda edizione del Festival dell’educazione, organizzato dalla Divisione della scuola del DECS. Il cambiamento è movimento vitale: caratterizza l’esistenza umana, che è crescita continua. Il mutamento individuale è in costante confronto con la società fatta di ritmi sempre più accelerati e l’avanzare di nuove tecnologie. Un accento particolare verrà posto sull’adolescenza, che nel nostro tempo sembra non finire mai, con una conseguente confusione dei ruoli generazionali e lo svanire di solidi e attenti interlocutori di riferimento per i giovani. Tra queste due tendenze, vogliamo soffermarci sull’idea del cambiamento che fa dell’evoluzione, della relazione, del desiderio, un’opportunità di apertura e di costruzione.

Al festival dell’educazione saranno presenti il noto psicoanalista Massimo Recalcati, che approfondirà il tema del desiderio, il filosofo Roberto Casati, che inviterà il pubblico a guardare con uno sguardo nuovo i cambiamenti scaturiti dalle nuove tecnologie, la psicologa specialista in materia di relazioni interpersonali Vittoria Cesari Lusso, che rifletterà sull’incontro tra generazioni, il filosofo Francesco Matteo Cataluccio, che si soffermerà sull’immaturità quale epidemia del nostro tempo, e la psicoterapeuta Sofia Bignamini, che offrirà una lettura di alcuni tipici comportamenti dei preadolescenti di oggi.

Il pubblico avrà anche la possibilità di ascoltare il concerto del Maestro pianista Roberto Cacciapaglia accompagnato da un quartetto d’archi, dal titolo “Tree of life”, che include anche la musica composta per il nightshow dell’Albero della vita di EXPO 2015. Maggiori informazioni sono presenti sul sito www.ti.ch/festivaleducazione. Per partecipare al festival è necessario annunciarsi attraverso il formulario online (il numero di posti è limitato).

(Red)