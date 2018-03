Torna il Festival dell'educazione

La terza edizione del Festival dell’educazione, organizzato dalla Divisione della scuola del DECS, darà spazio a particolari valori su cui la scuola può fermarsi a riflettere: il pensiero, la curiosità, l’empatia, la cooperazione, il coraggio e la tenacia. Nel nostro tempo il termine ‘valore’ viene spesso utilizzato nel suo immediato significato economico, situandosi molto lontano dalla dimensione morale ed etica; oppure si trasforma in parola abusata, che seppure nella sua veste richiama il senso filosofico che le appartiene, nella realtà viene facilmente svuotata del suo significato profondo, in cui dovrebbero convergere consapevolezza e autenticità, in un rapporto armonico e coerente tra essere, pensare e agire.

Nelle riflessioni proposte si tenterà di ridare al concetto di valore la sua accezione più ampia e profonda, considerando che accompagnare i giovani nella loro crescita significa anche farli maturare nei loro modi di porsi nei confronti di se stessi, dell’altro, della realtà e delle proprie risorse: nei confronti del loro vivere.

Al Festival dell’educazione, che si svolgerà il venerdì 20 e il sabato 21 aprile 2018, saranno presenti in veste di relatori il noto psichiatra e saggista Vittorino Andreoli, il filosofo Fabio Merlini, il professore universitario di psicologia sociale Fabrizio Butera, la psicoanalista e saggista Marina Valcarenghi e il regista Stefano Ferrari. Gli eventi proposti si presentano nella forma di un festival, aperto gratuitamente a tutta la popolazione, nelle suggestive cornici del Teatro sociale e della sala del Consiglio comunale di Bellinzona. A margine delle conferenze che offrono interessanti spunti di riflessione a docenti, educatori e genitori, così come a tutti i cittadini, si vuole dare spazio allo scambio spontaneo tipico di un festival; non mancherà dunque un aperitivo in musica offerto a tutti i partecipanti.

Maggiori informazioni si posso trovare consultando il sito www.ti.ch/festivaleducazione. Per partecipare al festival è necessario annunciarsi attraverso il relativo formulario online, il numero di posti è infatti limitato.

