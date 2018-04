Tornano le Giornate musicali delle scuole

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) segnala tre appuntamenti a Stabio, Trevano e Locarno con le "Giornate musicali della scuola ticinese".

Le giornate organizzate dagli esperti e consulenti didattici di educazione musicale, Manuel Rigamonti e Matteo Piricò, rappresentano un importante momento di valorizzazione delle attività musicali realizzate nelle diverse sedi e avranno luogo:

Sui tre diversi palchi si alterneranno più di 500 allievi, provenienti da 20 sedi di scuola media e, sperimentalmente quest'anno, una di scuola elementare del Cantone, per un totale di 24 esibizioni. Saranno protagonisti gli allievi provenienti dalle sedi di Barbengo, Bellinzona 1 e 2, Biasca, Breganzona, Cadenazzo, Canobbio, Cevio, Giornico, Giubiasco, Gravesano, Istituto Elvetico, Lodrino, Locarno 1 e 2, Lugano Viale Cattaneo, Massagno, Riva San Vitale, Stabio e Viganello e della scuola elementare di Chiasso.

I diversi gruppi, che possono essere anche più di uno per sede, saranno presentati da Alessia Baggiolini. Gli allievi saranno sia esecutori che pubblico: dapprima ascolteranno le produzioni dei compagni e in seguito saliranno sul palco per presentare i risultati – artistici, espressivi e creativi - del lavoro musicale (vocale, strumentale e coreutico) di un anno scolastico.

L’esperienza gioiosa e affascinante del far musica assieme si unisce così con la dimensione coinvolgente ed emozionante dell’ascoltare musica, in un clima sereno di rispetto e condivisione di importanti valori artistici e umani. Le "Giornate musicali della scuola ticinese" mirano infatti a consolidare e completare l’educazione e la formazione degli allievi coinvolgendoli in un’esperienza costruttiva non solo dal punto di vista musicale, ma anche da quello sociale e personale – atto a sviluppare competenze trasversali e disciplinari. La manifestazione è aperta al pubblico e l’entrata è libera.

(Red)