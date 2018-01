"Torniamo alla realtà delle cose"

di Martina Salvini

«L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo». A cantarlo, la scorsa estate, erano Fedez e J-Ax. Una canzone che irrideva bonariamente la tendenza sempre più social con cui ciascuno di noi si trova confrontato. Si vive con in mano il cellulare, si scattano foto e spesso si postano sui social. Quello su cui spesso non si riflette è che, una volta finito in rete, ciò che si considera privato smette di esserlo. Ciò che è nostro, intimo, diventa di dominio pubblico. Come le foto di alcune giovani ticinesi scambiate e pubblicate a loro insaputa.

Ne abbiamo parlato con la dottoressa Myriam Caranzano-Maitre, direttrice di ASPI (Fondazione della Svizzera italiana per Aiuto Sostegno Protezione Infanzia). «Dovremmo riflettere in primo luogo su una questione: viviamo in una società dove l’immagine è molto importante. Il messaggio trasmesso ai ragazzi dai mass-media e dalla pubblicità è che bisogna arrivare al successo con l’immagine. Mentre dieci o vent’anni fa le giovani sognavano di diventare cantanti famose, e i maschi magari di poter pilotare gli aerei, tanti ragazze e ragazzi oggi sognano di diventare youtuber famosi e guadagnarsi da vivere sfruttando la propria immagine. I sogni sono cambiati: essere conosciuti e avere successo sfruttando i social network», spiega.

La rete però ha dei limiti. «Quello che postiamo online rimane lì per sempre. E malgrado siamo consci del problema sono sempre più numerosi anche gli adulti che mettono in rete i contenuti senza neppure chiedersi se si possa fare o se vi siano delle controindicazioni», prosegue la direttrice di ASPI. «Un comportamento, questo, che i ragazzini tendono a emulare dagli adulti».