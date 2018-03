Traffico e spaccio di droga, un arresto

In manette è finito un 28enne albanese, fermato a Roma, ma estradato in Svizzera a seguito di un mandato di arresto internazionale. Faceva parte di una banda.

Giovedì scorso, 1. marzo, è stato arrestato un 28enne cittadino albanese residente in Albania. L'uomo, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale, è stato dapprima fermato a Roma dalle autorità italiane per poi essere estradato in Svizzera.

Lo comunicano Ministero pubblico, Polizia cantonale e Polizia città di Lugano, spiegando che in base all'inchiesta, che ha visto ad aprile 2015 l'arresto di un 25enne cittadino albanese e il sequestro di poco meno di 400 grammi di eroina, è emerso che il 28enne era membro di una banda dedita al traffico e allo spaccio di droga in Ticino.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, violazione alla Legge federale sugli stranieri nonché riciclaggio di denaro. L'indagine è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.

(Red)