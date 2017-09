Troppe mamme-taxi, il rimedio c'è

A dirlo l'ATA, che in un sondaggio rileva che il 63% dei bambini in Ticino viene accompagnato a scuola in auto. Il Pedibus si offre come alternativa sicura ed ecologica.

Un fenomeno particolarmente diffuso quello dei "genitori-taxi", soprattutto in Ticino e Romandia. Se nella Svizzera tedesca solo l'11% dei bambini viene accompagnato regolarmente a scuola dai genitori in auto - almeno un avolta alla settimana, questa frequenza al 50% nella Svizzera francese e al 63% a Sud delle Alpi.

L’inchiesta condotta dall'ATA - Associazione traffico e ambiente- mostra inoltre che in Svizzera un terzo dei genitori ritiene che il percorso fra casa e scuola sia pericoloso o molto pericoloso. In Ticino e in Romandia più della metà dei genitori pensano che il percorso casa-scuola sia critico dal punto di vista della sicurezza. L’ampia diffusione di strade con misure di moderazione del traffico nella Svizzera tedesca può, in parte, spiegare la percezione d’una maggiore sicurezza sul percorso verso la scuola in questa parte del paese. Nella Svizzera francese e in Ticino molti percorsi casa-scuola costeggiano ancora strade dove si può circolare a 50 km/h o di più. Secondo i dati dei rilevamenti federali "microcensus", la fetta dei bambini che sono portati a scuola dai genitori-taxi è cresciuta del 40§ fra il 2005 e il 2015. Il trend è rilevabile in tutte le regioni della Svizzera.

Il Pedibus cambia le abitudini di mobilità

Le esperienze col Pedibus hanno portato a un cambiamento delle abitudini di mobilità nel 46 per cento delle famiglie interrogate. Il 70% dei genitori ha indicato che col Pedibus la sicurezza sul percorso casa-scuola è aumentata.

Pedibus i bambini fra i quattro e gli otto anni si ritrovano alle "fermate" demarcate e camminano in gruppo fino alla scuola accompagnati da uno o più adulti. Nella Svizzera romanda il Pedibus è stato introdotto una quindicina d’anni fa. Lo studio dell’ATA mostra che l'81% degli interrogati in Ticino, il 96% in Romandia, conosce il Pedibus e lo apprezza perché aumenta la sicurezza, è salutare ed ecologico. Il Pedibus assicura sufficiente libertà per allacciare i contatti sociali e permette di imparare il corretto comportamento sulle strade. Il fatto che la mobilità attiva dei bambini stia diminuendo in tutta la Svizzera è un segnale che il traffico motorizzato è sempre più percepito come un fattore di pericolo. Tanto più importante è una maggiore diffusione del Pedibus.

(Red)