Trovato morto il dirigente di Giubiasco

È stata confermata l’identità dell’uomo trovato privo di vita in un appartamento a Milano, si tratta infatti di Enrico Maccari, 55 anni e residente a Giubiasco. Restano però ancora da chiarire le cause che hanno portato alla morte del direttore di un’azienda farmaceutica in Svizzera. La sua auto era già stata rinvenuta il 29 gennaio all’incrocio tra viale Monza e via Fratelli Pozzi.

La scomparsa

Maccari avrebbe passato il giorno di Natale con i quattro figli e l’ex moglie, per poi dirigersi a Milano in auto, dove è scomparso. Secondo quanto ricostruito da alcuni giornali milanesi nei giorni scorsi, nell'abitacolo della vettura sono stati trovati scatole di medicinali, il computer e altri oggetti personali. L'uomo, un 55enne direttore di uno stabilimento chimico-farmaceutico, non aveva interessi a Milano, a detta dei figli che non riescono a spiegarsi perché la vettura sia stata lasciata nel capoluogo lombardo. Né riescono a trovare ragioni perché abbia voluto allontanarsi.

I due cellulari dell’uomo risultavano infatti non più raggiungibili da quella sera. Il 30 dicembre avrebbe dovuto incontrare la donna francese con cui aveva cominciato una relazione, dopo la fine del suo matrimonio.

Uno dei figli ha quindi sporto denuncia sia alla Polizia cantonale che alla questura di Varese. La Polizia ha perquisito l’appartamento a Bellinzona, in cui Maccari si era trasferito da poco, non trovando però tracce né di scasso, né dello stesso dirigente. Secondo quanto riferito finora sembra anche che il cadavere non presenti segni di violenza evidenti. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte.

(Red)