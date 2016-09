"Troviamo una soluzione ai dipendenti disabili"

È di qualche giorno fa la notizia che le FFS, nel quadro di una manovra di risparmio, hanno deciso di puntare sui biglietti online, terminando così la collaborazione con diversi punti vendita “esterni” presso aziende come Migrolino, Valora e La Posta.

Come riportato oggi sul GdP, in Ticino la manovra delle ex regie federali toccherà pure il punto vendita di Giubiasco , gestito dalla Federazione Ticinese Integrazione Andicap che offre lavoro a 9 persone portatrici, appunto, di handicap.

La decisione delle Ferrovie federali ha comprensibilmente suscitato grande rammarico presso la FTIA, che si è detta, “sorpresa e delusa per questa decisione che non riesce a comprendere e accettare”.

La questione non ha lasciato indifferente nemmeno la politica cantonale. Oggi infatti, il Gruppo parlamentare della Lega in Gran Consiglio ha voluto prendere posizione sulla paventata chiusura della biglietteria di Giubiasco, Interrogando pure il Consiglio di Stato

“La biglietteria di Giubiasco, dal 2001 ad oggi – si legge ancora – ha formato circa 40 persone con disabilità. Inoltre, il servizio non costerebbe nulla alle ferrovie se non una piccola trattenuta sui biglietti. Pertanto un puro centro di aiuto e riqualifica senza costi diretti”.

Per i leghisti, la decisione delle FFS, “lascia a bocca aperta”.

“Inoltre, secondo le dichiarazioni, la decisione sarebbe stata comunicata ai diretti interessati solo mezz’ora prima di comunicarla a tutti i media. Un gesto che se confermato indicherebbe un’ulteriore mancanza di sensibilità al tema dei disabili.

Va ricordato che le FFS sono un’entità pubblica e in quanto tale hanno un mandato ben preciso che non può esulare dal farsi carico anche di importanti aspetti sociali come in questo caso.

È quindi incomprensibile questa decisione di interrompere una collaborazione così importante e dalle alte esternalità sociali, senza peraltro trovare alternative adatte alle persone coinvolte e soprattutto con queste modalità comunicative”.

Il gruppo parlamentare della Lega interroga così al Governo 2 domande in merito alla questione della biglietteria, chiedendo innanzitutto di “valutare un intervento urgente di mediazione con FFS per trovare una soluzione alle persone coinvolte e mantenere aperta la biglietteria di Giubiasco”.

In secondo luogo al Consiglio di Stato viene chiesto di giudicare il “disimpegno" delle Ferrovie Federali in un ambito delicato. L’interrogazione è sottoscritta da Daniele Caverzasio, Michele Guerra e Mauro Minotti.

