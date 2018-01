Tunnel del S. Gottardo chiuso per il forte vento

Due settimane dopo il passaggio di Burglind, che ha causato danni per decine di milioni di franchi, una nuova tempesta si sta abbattendo in queste ore sulla Svizzera. Si tratta di Evi, le cui raffiche più impetuose hanno spirato a 144 km/h sul Säntis, nell'est del Paese, riporta un comunicato odierno di SRF Meteo. Spazzate dal vento anche cime quali il Titlis (130 km/h) sopra Engelberg (OW) e lo Jungfraujoch (129 km/h), nell'Oberland bernese. Anche a quote più basse comunque il vento ha soffiato fortissimo, tanto da far registrare ad esempio picchi di 123 km/h alla stazione di rilevamento di Stockeren, a ovest di Berna.

Ed "Evi" ha già fatto i primi danni: nel pomeriggio di oggi sono infatti stati sradicati degli alberi nel Canton Uri. Di conseguenza, l'A2 e la strada cantonale sono state chiuse. E come conseguenza, come ha riferito il TCS sul suo profilo Twitter, è stata chiusa anche la galleria del San Gottardo.

Interessate dalle forti raffiche di vento sono state le località di Silenen, Gurtnellen e Wassen, ubicate lungo queste due carreggiate, ha indicato all'ats un portavoce della polizia cantonale. Finora non si lamentano feriti.

(Red/Ats)