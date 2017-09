Tutti pazzi per il campeggio

di Martina Salvini

Se il 2016 è stato l’anno della ripresa, per i campeggi ticinesi il 2017 ha rappresentato la conferma. Dopo un periodo difficile, in cui la passione per questa tipologia di vacanza sembrava andare scemando, quest’anno i campeggi fanno segnare un +8% rispetto al 2016, come ci conferma Simone Patelli, presidente dell’Associazione campeggi ticinesi. Trainante è ancora una volta il Locarnese, dove peraltro sono presenti le maggiori strutture del Cantone.

Tutti pazzi per il glamping

Ma la vera novità fa di nome glamping, una sorta di campeggio di lusso. L’ideale per chi ama una vacanza a contatto con la natura, ma non vuole essere costretto a portarsi da casa la tenda, insieme al sacco a pelo e a tutto il necessario per il campeggio. Le strutture - con sembianza di pod, di tenda nomade, di carrozze o di tradizionali bungalow - sono tutte dotate di bagno, cucina e doccia. Il trend, abbracciato con entusiasmo dagli americani e sbarcato rapidamente in Europa, rappresenta una vecchia conoscenza per il resto della Svizzera, dove è approdato circa dieci anni fa.

In Ticino, causa leggi troppo restrittive, si è dovuto attendere fino al 2015 perché il glamping potesse essere sperimentato. Quest’anno, infine, il gran successo.