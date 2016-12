Tutti pazzi per il nuovo (e ricco) bando Interreg

Stando alle richieste (193 su 272 arrivano dal Ticino), la voglia di cooperazione transfrontaliera sembra alta. Ma i rapporti con l’Italia non erano in crisi?

di Andrea Bertagni

Se non è una corsa all’oro poco ci manca, anche perché in palio ci sono veramente milioni di euro (160 per essere precisi) e per aggiudicarseli bisogna (con)correre assieme a tanti, anzi a tantissimi. Stiamo parlando del nuovo programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2014-2020, con il quale Italia e Svizzera intendono favorire progetti di cooperazione transfrontaliera in grado, citiamo, di «accrescere la competitività e rafforzare la coesione economica e sociale all’interno dello spazio di riferimento» (ovvero Ticino, Grigioni, Vallese e le Regioni Lombardia (Como, Sondrio, Lecco e Varese), Piemonte (Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli), Valle D’Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano).

Come? Mettendoci soldi, appunto - 117 milioni l’Italia e l’Unione Europea, 43 milioni di euro la Svizzera - e valutando se i progetti soddisfano i requisiti richiesti. Prima di scoprire quali sono questi requisiti, il dato importante: entro la scadenza del 30 settembre 2016 sono state presentate 272 “idee di progetto”, 193 delle quali con agganci in Ticino. Tante? Poche? Sicuramente un buon numero, se si pensa che con il bando precedente, quello dal 2007 al 2017, con circa 100 milioni di euro sono stati finanziati 153 progetti.

Citare tutte le 193 idee di progetto ticinesi è impossibile, ma si va dall’Università della Svizzera Italiana (USI) che con il Politecnico di Milano vorrebbe “supportare l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI innovative e delle startup attraverso la creazione di business communities”, alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) che con l’Accademia europea di Bolzano intenderebbe “aumentare la diffusione e l’utilizzo di tecnologie solari su edifici esistenti, anche sottoposti a tutela o con interesse di carattere storico”, passando per il Cardiocentro che insieme alla Fondazione istituto insubrico di ricerca per la vita avrebbe piacere “a sviluppare un centro di competenze transfrontaliero in ambito bio med-tech e terapie avanzate”. Non mancano, da parte ticinese, anche operatori o enti importanti come l’Ente regionale di sviluppo del Locarnese, il Museo delle culture, il progetto Parco nazionale del Locarnese, la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie del Dipartimento sanità e socialità (DSS), l’Agenzia turistica ticinese, i Comuni di Ascona e di Riva San Vitale, l’Ente regionale di sviluppo del Luganese e molti altri.

Insomma, la voglia di partecipare, meglio, di favorire la cooperazione tra Italia e Svizzera sembra tanta, soprattutto da parte ticinese, se è vero come è vero che il 71% delle richieste arriva proprio dal nostro Cantone (in collaborazione con una Provincia italiana). Una domanda, a questo punto, come diceva qualcuno, sorge spontanea: ma i rapporti con i nostri vicini non erano in crisi?