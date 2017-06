Uffici postali, Governo soddisfatto a metà

Il Consiglio di Stato afferma che la nuova versione del progetto della Posta accoglie in parte le sue richieste, ma rimane la preoccupazione per il "dopo 2020".

Il Consiglio di Stato fa sapere di aver preso atto con favore della nuova versione del progetto della Posta svizzera per la ridefinizione della propria rete in Ticino, che accoglie almeno parzialmente le richieste formulate dal Governo di garantire fino al 2020 l’apertura di 61 uffici postali nel Cantone, contro gli appena 35 che venivano considerati dalla prima versione. "Questa nuova impostazione rappresenta un miglioramento per quanto riguarda il rispetto delle specificità regionali e limita il pericolo di una carente copertura nelle regioni periferiche del Cantone", viene spiegato.

D'altro canto, da Bellinzona viene riaffermata la preoccupazione per il rischio concreto di uno smantellamento a medio termine della rete postale. Poiché i Comuni rimangono per legge gli interlocutori principali dell’azienda in caso di chiusure, nell’ambito della valutazione di possibili alternative per l’offerta postale, il Governo afferma che "continuerà a impegnarsi politicamente per accrescere il potere contrattuale delle comunità toccate dalle trasformazioni del servizio pubblico".

A questo proposito, il Governo conferma il proprio sostegno all’iniziativa cantonale, presentata lo scorso 11 maggio alla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati, che chiede di consentire ai cittadini di opporsi alla chiusura di un ufficio postale, attraverso una raccolta di firme, e di fare in modo che la Commissione federale della posta (PostCom) possa esprimere una decisione formale impugnabile, e non solo una semplice raccomandazione come avvenuto finora.

"Lo sviluppo di questo progetto lo vede solo la Posta"

In merito alla decisione comunicata dalla Posta, ha voluto dire la sua anche Transfair: "La Posta usa la parola 'sviluppo', ma quello che noi continuiamo a vedere è uno smantellamento". Il sindacato che rappresenta i lavoratori del servizio pubblico è preoccupato per quel che succederà dopo il 2020, data fin quando vengono ancora garantiti 61 uffici postali. "Il nostro timore è che dopo si ricominci da capo".

Nel comunicato si legge inoltre che verranno creati fino a 17 nuovi punti di accesso, tra cui gli sportelli automatici My Post 24. Sportelli automatici quindi senza personale. "Magari i nostri giovani - scrive Transfair - potranno entrare in uno di questi sportelli a fare l’apprendistato? Mi sa di no. E le filiali in partenariato non sono la soluzione alternativa: le condizioni di lavoro e salariali non sono garantite o equiparate a quelle del personale postale e il personale non è tutelato".

Per il Sindacato transfair, infine, la Posta si deve impegnare veramente a rispettare la sua responsabilità sociale con le persone toccate da questo smantellamento: "Non sono dei numeri, sono delle persone. Hanno delle necessità, delle esperienze, dei vissuti. Molti hanno lavorato in posta per 30 e più anni. Bisogna smetterla di trattarli come numeri e iniziare a considerarle come persone".

"Ferma opposizione allo smantellamento"

Dal canto suo, il Comitato "Uniti in difesa del servizio postale" (costituito da organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici e associazioni a tutela del servizio pubblico) ritiene che la decisione comunicata dalla Posta è un "nuovo gravissimo attacco al servizio pubblico".

"La situazione - prosegue la nota stampa - è quindi tutt’altro che risolta, il servizio pubblico e i posti di lavoro rimangono fortemente a rischio. Mentre la politica discute su come arginare la manovra della Posta, quest’ultima accelera e continua imperterrita ad annunciare chiusure di uffici postali, disinteressandosi del volere dei cittadini e delle esigenze dei comuni".

Il Comitato fa quindi sapere che sta valutare la possibilità di lanciare un’iniziativa popolare per salvare la Posta Svizzera, "un importante bene comune".

(Red)