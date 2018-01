Un 2017 da incorniciare per il turismo

di Nicola Mazzi

Il mese di novembre ha confermato il buon andamento dell’anno turistico. Come indicato dai dati nazionali la nostra regione si è dimostrata la più dinamica del Paese. Con il direttore dell’Agenzia turistica ticinese Elia Frapolli abbiamo fatto il punto della situazione e un bilancio annuale.

Direttor Frapolli, è soddisfatto dei risultati raggiunti nel 2017?

Con i dati di novembre il 2017 si conferma un anno eccezionale, migliore anche del 2016, un altro anno in cui avevamo registrato una forte crescita. Eccezionale per una concomitanza di eventi che hanno portato a far segnare questo risultato. Come l’apertura di AlpTransit, TicinoTicket e le campagne di Raiffeisen e Migros. Anche la meteo favorevole ha giocato a nostro favore. Ricordo anche che è l’anno in cui il turismo ha potuto usufruire di un budget speciale legato al marketing, per la campagna di AlpTransit.

L’estate è stata contraddistinta anche dal video sulla Verzasca. Con il senno di poi si poteva gestire meglio la situazione? Un evento del genere potrebbe ripetersi?

Per definizione i social media sono imprevedibili perché non li possiamo controllare noi, ma chi crea i contenuti. Quindi non si poteva prevenire, ma sicuramente è necessario essere dinamici per affrontare la situazione. A mio giudizio in quell’occasione sono state fatte due operazioni interessanti: le autorità locali si sono impegnate al meglio per gestire l’evento straordinario. Sono stati aperti nuovi parcheggi. Inoltre, è stato fatto un lavoro di comunicazione. In pochi sanno che poco tempo dopo la BBC mi ha intervistato sull’argomento. In quell’occasione ho spiegato che la Verzasca non è solo quel luogo il Comune più piccolo della Svizzera, Corippo, che si sta muovendo a livello turistico grazie all’albergo diffuso. Un luogo che vuole mantenere autenticità e tranquillità grazie a questo sistema innovativo turistico. E i giornalisti inglesi sono venuti sul posto per parlare del paese.