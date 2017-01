Un lungo congedo anche per chi adotta

Come si legge sul blog di Salvatore Medici buone notizie per i medici dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). Si tratta di una prima svizzera per i medici dell’Eoc e a breve ci sarà anche il primo capoclinica che ne usufruirà. Parliamo dell’adozione o meglio del congedo pagato di 16 settimane, che un medico potrà utilizzare in caso di adozione di un bambino. «È un elemento nuovo non contemplato in altri contratti in Svizzera se non per alcune eccezioni, e l’accordo stipulato con l’Eoc permette anche ai medici, come alle altre figure professionali dell’Eoc, di poter usufruire del congedo per una pratica, come quella dell’adozione, che è stressante da un punto di vista burocratico e logistico.

A breve ci sarà il primo beneficiario, si tratta di un capoclinica», spiega soddisfatto Simone Ghisla, in servizio al Civico e presidente dell’Asmac Ticino (Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica), che di recente ha firmato il nuovo contratto collettivo (CCL) con l’ente ospedaliero cantonale, valido dal 1. gennaio.

In proposito abbiamo posto alcune domande all’EOC per approfondire il tema.

Il fatto che per i medici vi siano 16 settimane pagate di congedo per adozione è una novità?

Per questa categoria di personale sì, prima non era previsto niente per l’adozione, in ragione della durata breve del contratto di medico assistente e medico capo-clinica.

Rispetto agli altri CCL in vigore, l’Eoc è all’avanguardia in questo ambito?

Le situazioni in Svizzera sono variegate, l’EOC con la modifica si trova ora tra i datori di lavoro più avanzati.

Questo congedo si estende anche al resto del personale, oltre che ai medici?

Sì, il congedo adozione è ora previsto per tutti i collaboratori EOC (ad eccezione del personale su chiamata) e rientra in una strategia generale che vuole favorire la conciliabilità tra famiglia e lavoro. A questa misura si accompagnano infatti l’estensione del congedo maternità a 18 settimane e la ricerca di soluzioni organizzative atte a integrare le persone con responsabilità familiari. Lo scopo è quello di rispondere alle nuove tendenze della società e affrontare con armi adeguate la prospettata penuria di personale sanitario.

(N.M.)