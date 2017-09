Un Malcantonese nella stanza dei bottoni

Nato nel 1961 a Sessa, da genitori di origine italiana (Gino di Longhirolo, Luino, e Mariarosa di Bergamo, tutt'ora in vita quest'ultima), Ignazio Cassis è sposato con Paola Rodoni di Biasca da 21 anni. La coppia, senza figli, vive a Montagnola.

Tra i passatempi di Cassis figurano la musica - suona la chitarra e in gioventù ha imparato a suonare la tromba - e la tecnologia. Possiede una collezione di un migliaio di dischi in vinile. Quando è a Berna pratica con una certa regolarità la corsa, sfruttando i percorsi lungo il fiume Aare. Da giovane ha perso il dito mignolo destro scavalcando maldestramente la ringhiera di casa.

Dopo gli studi in medicina a Zurigo, Ginevra e Losanna (dottorato), il neo consigliere federale si specializza in prevenzione e salute pubblica, insegnando economia sanitaria in varie università (Lugano, Zurigo, Losanna e Berna). Medico cantonale dal 1996 al 2008 è stato vicepresidente della Federazione dei medici svizzeri FMH (2008-12). È presidente dell'associazione Curaviva Svizzera (istituti sociali e di cura svizzeri) e di Curafutura, l'associazione che si definisce "degli assicuratori malattia innovativi".

Il Cassis politico

A livello politico cantonale è stato membro del legislativo del comune di Collina d'oro dal 2004 al 2014. Eletto nel 2007 in Consiglio nazionale, siede da quell'anno nell'importante Commissione della sicurezza sociale e della sanità, che attualmente presiede. Dal 2015 è presidente del gruppo PLR alle Camere federali. È inoltre vicepresidente degli intergruppi parlamentari Svizzera-Polonia e Svizzera-Israele, nonché copresidente dell'intergruppo parlamentare Italianità e Plurilinguismo.

Libertà e responsabilità sono il leitmotiv del "credo" politico di Cassis, in linea con il suo partito. A livello di politica migratoria, è a favore di un inasprimento che protegga però chi è veramente in pericolo e rispetti le leggi del Paese. Per quanto attiene alla famiglia, è per un sistema giuridico più elastico che tenga conto della diversità, come delle cosiddette "famiglie arcobaleno". Per Cassis è importante agire per conciliare famiglia e lavoro, anche con incentivi fiscali.

Le sue idee e i suoi principi

Come ogni esponente del PLR, Cassis è contrario all'eccessivo indebitamento statale, agli sprechi e agli incentivi sbagliati. A suo parere, lo strumento del freno alle spese e all'indebitamento andrebbe esteso anche alle assicurazioni sociali.

Per il consigliere federale eletto è importante investire nella formazione, facendo in modo che tutti possano accedervi. Come molti altri esponenti "borghesi" vuole valorizzare la formazione professionale. Seppur favorevole a un mercato del lavoro flessibile, Cassis crede che situazioni di dumping salariale o di sostituzione di manodopera residente, fenomeni che minacciano la pace sociale, vadano prontamente affrontati, sia con gli strumenti legali che con l'etica della responsabilità, affinché sia data preferenza al mercato svizzero.

Quale medico ed esperto di questioni sanitarie, Cassis è logicamente favorevole ad un sistema di alto livello, anche se a suo avviso bisogna lavorare per frenare l'aumento dei costi e gli sprechi mediante una maggiore responsabilizzazione degli attori in gioco. Nel settore della socialità, il ticinese è contrario all'assistenzialismo. Anche in questo settore, il singolo va maggiormente responsabilizzato. La socialità deve essere finanziariamente sostenibile nel tempo e gli abusi contrastati.

Sul tema delicato Svizzera-Europa, Cassis non è favorevole all'adesione della Svizzera all'Ue, ma sostiene il rafforzamento degli accordi bilaterali. È sua opinione, tuttavia, che un futuro accordo quadro con Bruxelles non dovrà limitare la sovranità della Confederazione. Su questo argomento, Berna può concedersi un po' di tempo anche per attendere i risultati dei negoziati tra l'Unione e la Gran Bretagna sulla Brexit.

(Red/Ats)