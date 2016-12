"Un metodo stravagante di fare impresa"

Così l'OCST in merito alla Job Contact SA, accusata di dumping su un cantiere per ristrutturare la casa della sua direttrice. La replica: "Campagna di ostracismo".

"Il panorama dell’edilizia cantonale si arricchisce di un ulteriore metodo stravagante di fare impresa": è con queste parole che l'OCST torna oggi a puntare il dito contro la Job Contact SA di Lugano, accusata di dumping salariale su un cantiere per la ristrutturazione della casa della sua direttrice, Cinzia Attanasio.

In un comunicato odierno, il sindacato spiega che l'azienda interinale "stipula un contratto di lavoro/missione con 8 propri lavoratori (muratori, giardinieri, piastrellisti, elettricisti, pittori e gessatori) con la stessa Job Contact SA", appunto per mettere in atto la ristrutturazione. "Il tutto - si legge nel testo - con salari quantomeno 'discutibili'. A titolo esemplificativo, il capo cantiere - che utilizza strumenti di lavoro propri e mette a disposizione per il trasporto del materiale un suo furgone con ponte - è classificato come manovale cat. C a fr. 25.45 all’ora invece di fr. 33.10 lordo base. Una differenza di fr. 7.75 per ogni ora di lavoro che corrisponde, mediamente, ad 'un risparmio' di più di 1'360.-- franchi al mese".

L'OCST aggiunge che la Job Contacs SA, allo stesso tempo datrice di lavoro e cliente di sé stessa, non è nemmeno iscritta all’albo delle imprese Lepicosc per le opere edili né all’albo delle imprese LIA per le opere da artigianato.

Il sindacato fa quindi sapere che si è immediatamente rivolto alle commissioni di vigilanza Lepicosc e LIA chiedendo di procedere, in via provvisionale, all’ordine di fermo lavori. Parallelamente, per una verifica delle condizioni salariali, la segnalazione è stata notificata alle Commissioni paritetiche cantonali di competenza. "Si tratta di un caso emblematico di aggiramento di due Leggi cantonali (Lepicosc e LIA) e delle disposizioni contrattuali stabilite dai CCL", sottolineato l'OCST, aggiungendo che "a ciò si aggiunge una variante dai risvolti paradossali: un’agenzia di prestito di personale che, offrendosi a questo 'virtuoso' giro di manodopera, fa concorrenza sleale … persino alla propria clientela".

La replica di Cinzia Attanasio

Pronta la replica della stessa direttrice, Cinzia Attanasio, che in una mail scrive: "Con stupore apprendo della campagna di ostracismo orchestrata a mezzo stampa nei miei confronti e verso il datore di lavoro per cui lavoro, da funzionari faziosi dell’OCST".

Attanasio aggiunge che "i contenuti subdoli e fuorvianti riportati nel comunicato diramato in nome e per conto dell’OCST, oltre voler denigrare e ledere pubblicamente la mia persona, non è altro che un meschino tentativo di distogliere l’attenzione dalle responsabilità cui a breve è chiamata a rispondere l’OCST, in seguito agli atteggiamenti di suoi funzionari che al posto di un lavoro sindacale serio e rispettoso delle persone, prediligono il dileggio e l’ingiuria, pur di battere la grancassa propagandistica personale".

La direttrice della Job Contact SA fa quindi sapere di aver già conferito mandato al suo legale affinché intraprenda i passi necessari a tutela della sua persona e onorabilità.

(Red)