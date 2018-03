"Un patto tra Stato, famiglie e imprese"

di Nicola Mazzi

"Un patto tra famiglie Stato e aziende": così ha definito Michele Foletti (Lega) la riforma fiscale e sociale in votazione il 29 aprile. Il deputato ha ricordato come la proposta è stata approvata dal Governo all’unanimità e da gran parte dei parlamentari. Foletti ha anche messo in evidenza che senza questo pacchetto fiscale il rischio è la fuga dei contribuenti facoltosi. Già oggi si assiste ad alcune fughe e in futuro potrebbe peggiorare. E questo per le aliquote in vigore che pongono il Ticino negli utili posti della classifica intercantonale. Mentre sull’aspetto sociale ha messo in evidenza il cambiamento avvenuto negli ultimi anni e la conseguente richiesta dei cittadini di poter conciliare il lavoro agli impegni familiari. "È una riforma equilibrata, sostenuta da un ampio consenso, e che permette al Ticino di essere più moderno".

Un altro deputato in Gran Consiglio, Giovanni Pagani (PLR), si è soffermato su alcuni aspetti chiave della riforma. In particolare sul fatto che una piccola parte della popolazione paga una fetta importante delle imposte. Pagani ha inoltre ricordato le misure in favore delle start-up (esonero delle imposte sugli investimenti fatti) e l’equilibrio trovato tra la parte sociale e quella fiscale al fine di fare il passo secondo la gamba.

Si è concentrato sugli aspetti sociali Giorgio Fonio (PPD) il quale ha rilevato "il grande lavoro in favore della parte più sensibile della popolazione". Sono quattro le misure inserite nella riforma sociale: il raddoppio dei contributi statali in favore dei lavoratori degli asili nido; l’aiuto alle famiglie con l’abbassamento delle rette degli stessi asili nido; il potenziamento dei servizi ai familiari curanti e i 3mila franchi ai neonati.

La presidente della FAFTPlus Marialuisa Parodi ha posto l’accento sulle misure che riducono il gap esistente tra uomini e donne e in particolare sull’aiuto alle start-up che, in modo indiretto, migliorano le condizioni di lavoro. Oltre ai contributi ai due consultori che ogni anno servono 500 donne.

La voce dell’industria è stata infine portata da Luca Bolzani (presidente del CdA di Sintetica). "Da imprenditore vedo con soddisfazione il legame creato tra fiscalità e socialità e non dimentichiamo che il tutto è finanziato dalle aziende. Ma lo facciamo in modo consapevole e con coscienza della bontà dell’operazione". Lo stesso Bolzani ha ricordato un paio di cifre per sottolineare l’importanza del settore farmaceutico in Ticino: 26 aziende, 2900 lavoratori, 300 milioni di massa salariale e una cifra d’affari di 1,7 miliardi. Per dire che parte del finanziamento alle misure sociali arriverà da queste importanti imprese.

È stato infine sottolineato come la riforma sociale è imprescindibile dalle misure fiscali e se perciò una delle due componenti dovesse venire a mancare anche l’altra non potrà essere messa in atto.