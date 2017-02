"Un tetto alle spese per i richiedenti asilo"

Negli scorsi giorni Boris Bignasca ha presentato una mozione, firmata da altri 12 gran consiglieri della Lega dei ticinese e dell'UDC, con la quale chiede l'introduzione di una norma tesa a limitare le spese cantonali nel campo della gestione dei richiedenti asilo.

"Il Canton Ticino - si legge nel testo - è confrontato con un elevato flusso di richiedenti l’asilo. L’entrata e la presenza di questi ospiti sul nostro territorio sta subendo un’impennata negli ultimi anni, rendendo palese come certe politiche federali vogliano trasformare il Ticino nell’HUB della migrazione a livello svizzero. In questo senso assistiamo, dunque, al moltiplicarsi di centri asilanti in tutto il territorio cantonale".

Le spese per la gestione di questi centri, ricorda Bignasca, ammontano a quasi 40 milioni di franchi e, se viene mantenuta la tendenza degli ultimi anni, sono destiante ad aumentare.

E dato che il Cantone è già confrontato con un deficit, secondo i firmatari sarebbe giusto "provare ad agire in maniera più incisiva sulle uscite cantonali a partire appunto da quella per la gestione degli asilanti".

Per queste ragioni, sull’esempio anche di altri cantoni svizzeri, i deputati della destra chiedono al Governo, e in particolare al DSS, che le spese alla voce “Asilanti, ammissione provvisoria e NEM” vengano plafonate, "apportando le necessarie modifiche al Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, in particolare modo agli articoli riguardanti l’entità delle prestazioni assistenziali a favore di dette persone". Il Consiglio di Stato è inoltre invitato a proporre al Gran Consiglio eventuali modifiche di legge che si rendessero necessarie per consentire il raggiungimento dell’obiettivo formulato con la mozione.

"Il Cantone - viene infine sottolineato nel testo - non può spendere per questa voce più di quanto viene rimborsato dalla Confederazione".

(Red)