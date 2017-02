Un Ticino a 15? Non si andrà al voto

L’iniziativa popolare, sottoscritta da più di 10mila cittadini, lanciata nel 2013 dalla VPOD denominata «Rafforzare i Comuni. Per un Ticino moderno, democratico e ben organizzato» non è ricevibile e non sarà sottoposta al voto dei cittadini. Ad averlo deciso, con 48 sì (PLR, PPD, La Destra e Verdi), 25 no (PS e Lega) e 3 astenuti, è stato il Gran Consiglio, secondo il quale l’iniziativa in oggetto, tesa a riorganizzare a livello cantonale il numero e i confini dei Comuni, portandoli da 130 a 15, lede il diritto superiore, non contemplando alcun diritto di consultazione preventiva della comunità locali coinvolte nelle aggregazioni, quando «invece - ha detto il relatore del rapporto di maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, Maurizio Agustoni (PPD) - avrebbero diritto di essere sentite, così come ha stabilito il Tribunale federale, dichiarando irricevibile l’iniziativa popolare costituzionale elaborata “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona” presentata da Giorgio Ghiringhelli».

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso, a nome del PLR, Franco Celio, specificando come a essere violati sarebbero i dettami imposti dalla Carta europea dell’autonomia locale. Di parere opposto, e quindi favorevole a sottoporre l’iniziativa al popolo, il relatore del rapporto di minoranza della Commissione, Ivo Durisch, per il quale la conformità al diritto superiore sarebbe data, in quanto «non si è di fronte a una consultazione qualsiasi, ma un progetto di riorganizzazione comunale in Ticino, che coinvolge tutta la popolazione ticinese».

Dello stesso avviso Boris Bignasca per la Lega dei ticinesi. «La popolazione ticinese - ha annotato - deve poter esprimersi su quanti Comuni si vogliono in questo Cantone». Più netto il giudizio di Raoul Ghisletta, a nome del PS. «Negare che il popolo possa esprimersi è un atto molto grave», ha sottolineato intravvedendo una maggioranza parlamentare contraria all’iniziativa in oggetto. Peccato che si andrebbe al voto «senza sapere né il numero esatto, né i confini dei nuovi Comuni», ha ribattuto Tamara Merlo per i Verdi. E quando «il cantiere delle aggregazioni è ancora in viaggio - ha precisato Germano Mattei, per Montagna Viva - e i nuovi Comuni aggregati hanno bisogno di assestarsi». Oggi, gli ha fatto eco Sergio Morisoli per La Destra, si discute solo sulla ricevibilità e non sui contenuti dell’iniziativa e dal punto di vista giuridico, questa non è data».

(AN.B.)