Una campagna contro la "Puzza di rumore!"

La maggior parte di noi è consapevole del fatto che ciò che respira ha un impatto sul proprio benessere; è invece meno noto che anche il rumore può avere effetti nocivi sulla salute. Per questo motivo oggi in occasione della “Giornata internazionale contro il rumore”, Cercle Bruit (associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione del rumore), l’Associazione traffico e ambiente, la Società svizzera di Acustica e Medici per l’ambiente lanciano la nuova campagna nazionale “Puzza di rumore!”, per sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze dell’inquinamento fonico sulla salute.

"Il fastidio soggettivo non determina l’entità degli effetti del rumore sulla salute: il nostro orecchio è un organo particolarmente sensibile, costantemente esposto alle sollecitazioni ambientali (a differenza degli occhi, non ha palpebre). Predisposto alla percezione di frequenze tipiche di un paesaggio naturale, i rumori forti o sconosciuti erano originariamente un segnale di pericolo al quale il corpo rispondeva con uno stato di allerta che lo preparava alla fuga o alla lotta. Nel tempo, il panorama acustico è drasticamente cambiato. Siamo costantemente sommersi da rumori provenienti dalle fonti più disparate. Lo stato di allarme causato dai rumori nocivi continua però ad agire sugli ormoni dello stress, e, di conseguenza, sul sistema nervoso, sulla pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Sul lungo periodo, il rumore può gravare sulle prestazioni cognitive".

Il traffico stradale, in assoluto la causa principale dell’inquinamento fonico, è la fonte di rumore più diffusa nella società contemporanea. In Ticino, circa il 25% della popolazione è esposto a immissioni foniche riconducibili a strade cantonali e comunali superiori ai valori limite definiti dall’Ordinanza federale sull'inquinamento fonico (OIF). Dall’entrata in vigore dell’OIF, la Confederazione e i Cantoni hanno stanziato circa 6 miliardi di franchi per realizzare misure di prevenzione. Investimenti importanti che, secondo l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), hanno permesso di proteggere circa 160mila persone dall'eccessivo rumore della strada.

Ulteriori informazioni sul sito www.puzza-di-rumore.ch

(Red)