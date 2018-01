Una Giornata cantonale sul valore della vita?

di Nicola Mazzi

Una Giornata cantonale senza aborti in Ticino? La maggioranza della commissione sanitaria, che si è riunita ieri mattina sotto la presidenza di Maristella Polli (PLR), sembra non essere d’accordo. Tuttavia lascia una porta aperta a una diversa denominazione. Ma facciamo un passo indietro.

Il tutto è partito nel 2009, quando Luca Pagani e Fabio Bacchetta-Cattori (PPD) avevano inoltrato una mozione al Governo con la quale chiedevano appunto di istituire tale Giornata. Lo scopo era quello di sensibilizzare sui valori della vita. Dopo che la proposta era finita in qualche cassetto, è stata riesumata e se ne è riparlato nella seduta di ieri, anche in modo piuttosto animato. Come ci ha spiegato la presidente, «in commissione è stato invitato Carlo Luigi Caimi (presidente dell’Associazione “Sì alla vita”) che ha parlato della mozione e ha spiegato l’attività dell’associazione. Si è accesa una discussione sul tema dell’aborto e, alla fine, la maggioranza ha deciso di chiedere agli iniziativisti se sono disposti a cambiare il nome della Giornata. Puntando l’accento sulla vita piuttosto che sull’aborto».

Da noi contattato, uno degli iniziativisti, e cioè Luca Pagani, ha confermato che «l’intento della proposta non era tanto quello di mettere in discussione l’aborto, quanto piuttosto di avere uno strumento in più, una Giornata cantonale, per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla problematica. Avere cioè un momento privilegiato per parlarne». Come ha aggiunto lo stesso Pagani «personalmente trovo controproducente fare un muro contro muro su questi temi e in linea di massima potrei anche essere d’accordo di mutare la denominazione, anche perché parlare del valore della vita fa proprio parte dello spirito della nostra mozione. Potrebbe essere una soluzione di compromesso per riuscire a far passare il messaggio. Io e Bacchetta-Cattori faremo comunque le nostre riflessioni».