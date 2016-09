“Una grande bugia”

“Pinocchio: quale miglior simbolo per rappresentare chi per l’ennesima volta vuole illudere le cittadine e i cittadini ticinesi proponendo soluzioni che non si possono realizzare?”

Inizia così, senza mezzi termini, il comunicato con il quale i co-presidenti del comitato di sostegno al controprogetto all’iniziativa “Prima i nostri” – lanciata dall’UDC ticinese e in votazione il prossimo 25 settembre – Alex Farinelli, Fabio Bacchetta-Cattori, Giancarlo Seitz e Germano Mattei lanciano la propria campagna.

“Pinocchio, personaggio della letteratura italiana, ha così indossato la casacca rosso-blu ed è diventato ticinese. L’iniziativa costituzionale “Prima i nostri”, lanciata dall’UDC ticinese all’indomani del voto del 9 febbraio 2014, è stata giudicata giuridicamente ricevibile, ma altrettanto giuridicamente inapplicabile”.

Secondo i sostenitori del controprogetto, infatti, si tratta di una “ricetta cantonale per l’applicazione dei principi approvati dal popolo svizzero il 9 febbraio, e proprio per questo è illusoria: perché le regole decise il 9 febbraio del 2014 sul contingentamento dell’immigrazione e dei frontalieri sono applicabili unicamente a livello federale e nell’ambito delle trattative con l’Unione Europea, della quale la Svizzera è partner, pur non essendone uno Stato membro.

Se la soluzione fosse così semplice, altri Cantoni, in particolare quelli che come il Ticino sono sottoposti a forti pressioni sul mercato del lavoro, avrebbero lanciato iniziative simili. Invece non lo hanno fatto.

Ecco perché “Prima i nostri” è l’ennesima grande bugia, l’ennesima “pinocchiata” raccontata al popolo ticinese. Una pura operazione di marketing politico promossa dai soliti noti che da anni speculano sulle paure e sul disagio della popolazione per ottenere sempre più consensi e potere. Consenso e potere tanto, ma soluzioni zero.

Creare illusioni, far credere che le cose siano più semplici di come sono in realtà, far politica a suon di slogan illusori per farsi belli di fronte ai cittadini, è molto pericoloso: alla lunga genera sfiducia e frustrazione tra la gente.

La prima illusione è stata quella di far credere alla popolazione che dopo il voto del 9 febbraio le cose sarebbero cambiate come per miracolo, fingendo di dimenticare che il mandato popolare al Consiglio federale per trattare le soluzioni con l’UE scadrà soltanto il prossimo anno”.

(Red)