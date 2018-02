Unipolisi e IPUS nel mirino della Procura

Il Ministero Pubblico del Cantone Ticino fa chiarezza sul caso IPUS-Unipolisi, dopo le notizie apparse oggi su alcuni media ticinesi e italiani. La Procura ha reso noto di aver avviato un procedimento penale nei confronti di “diverse persone” e di aver posto in detenzione nel mese di dicembre 2017 due ex dirigenti dell’istituto con sede didattica a Disentis. I due erano già stati oggetto di procedimento penale in passato per aver gestito un'analoga struttura a Chiasso (IPUS).

Nei loro confronti si ipotizzano i reati di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele aggravata, sub. semplice. L'inchiesta è condotta dalla Procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti.

(Red)