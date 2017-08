Uova contaminate? "Da noi no"

Il recente caso delle uova contaminate da Fipronil ha dato l’occasione al Laboratorio cantonale di spiegare come stanno le cose e, soprattutto, se vi sono dei rischi per la salute. Ecco le risposte.

Il consumo di uova contaminate da Fipronil è davvero innocuo per la salute?

La quantità di Fipronil rilevata nella fornitura di uova proveniente dai Paesi Bassi è molto esigua e non nociva per la salute. Un esempio: considerando il più alto tenore di Fipronil finora misurato in Belgio (non in Svizzera) di 1,2 mg Fipronil/kg di uovo, un bambino del peso corporeo di 16,15 kg, dal punto di vista puramente matematico potrebbe consumare 1,7 uova (del peso di 70 g) al giorno e un adulto del peso di 65 kg sette uova al giorno senza che sussista un rischio per la salute. Il valore più alto finora misurato nelle uova contaminate e importate in Svizzera era circa 3 volte inferiore rispetto al valore massimo misurato in Belgio.

Continua a leggere l'articolo sull'e-paper del GdP