Verso una Commissione d'inchiesta su Argo 1

La Commissione della gestione del Gran Consiglio ha incaricato, su decisione unanime, la sottocommissione Vigilanza di preparare una bozza di mandato per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, che verrà poi sottoposta al Legislativo per approvazione, per far luca sulla vicenda relativa ad Argo 1.

Inoltre, la Gestione ha chiesto al Consiglio di Stato di costituirsi parte civile nel procedimento penale e in che modo intenda allargare l'inchiesta amministrativa in corso.

Maggiori dettagli sull'edizione del GdP di domani

(Red)