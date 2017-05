Vigneti gelati, non tutto è perduto

TICINO - Ci sono gemme che potrebbero ancora dare uva. Si chiamano di controcchio e non sono fertili come la gemma primaria, ma possono ancora germogliare.

I danni a carico dei germogli di vite provocati dalle notti gelate del 19 e del 20 aprile variano dal 40 al 100% per una superficie complessiva di circa 100 ettari (vedi Articoli correlati), ma forse non tutto è perduto. O meglio, forse è ancora possibile ricavare uva (e dunque vino) dalla vite colpita dal gelo. Se è vero, come è vero, "che a gelare è stata la gemma primaria, e quindi più fertile - ci spiega Matteo Bernasconi, consulente viticolo della Sezione dell’agricoltura - è altrettanto incontestabile che possono ancora germogliare, e quindi produrre acini, le gemme secondarie (che in linguaggio tecnico si chiamano di controcchio)".

A incidere sui modi e i tempi della loro germogliazione "saranno il tipo di vitigno (la varietà) - continua lo specialista - le condizioni climatiche in cui si è sviluppata un anno fa la gemma, l’evolvere della meteo dei prossimi mesi e, naturalmente, la cura con la quale saranno trattati i vigneti colpiti". Come dire, per fare rendere al meglio le viti danneggiate sarà necessario un impegno maggiore di quello usuale. "Di sicuro però - annota il consulente viticolo della Sezione dell’agricoltura - gli acini che saranno prodotti dalle gemme secondarie saranno più piccoli di quelli della gemma primaria". Più piccoli, dunque, ma saranno anche più ritardari? A causa del gelo dovremmo, detto altrimenti, assistere a una vendemmia posticipata? Bernasconi preferisce non sbilanciarsi. Troppi i fattori in gioco. "Dipenderà dalle condizioni metereologiche, da come sarà trattata la vite colpita e dal varietà del vitigno". Di sicuro, e su questo non ci sono dubbi, "il raccolto è stato compromesso", rimarca lo specialista con una punta di rammarico.

