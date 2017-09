Vignette autostradali, pizzicati 480 furbetti

di Martina Salvini

Sono 480 le multe emesse da inizio anno ai furbetti delle vignette autostradali nella Regione IV. Una media di due al giorno. A rivelarlo è il portavoce del Comando delle Guardie di confine della Regione IV Mirco Ricci, che fornisce anche le cifre relative alle vendite dei contrassegni: «Lo scorso anno ne sono stati venduti 302.300, mentre da inizio 2017 possiamo calcolare una vendita mensile di circa 26mila vignette autostradali». Ma le sorprese non mancano.

Chi viene pizzicato senza vignetta, spesso, adduce le più fantasiose scuse, racconta Ricci. C’è chi commenta: «Strano l’avevo appesa sul parabrezza, deve essere scivolata via»; chi invece addossa la colpa alla povera consorte («lo sapevo, ho detto a mia moglie di incollarla e non l’ha fatto, sicuramente l’avrà tenuta nella sua borsetta»); chi prende come scusa il breve tragitto compiuto («Arrivo da Mendrisio, ho circolato solo per due o tre chilometri in autostrada, pensavo non ci volesse per brevi tratti») e, dulcis in fundo, chi candidamente risponde: «Non l’incollo al parabrezza perché se no si rovina». C’è poi chi tenta di farla franca manipolandola o munendosi di vignetta contraffatta. Infatti, spiega ancora Ricci, ci sono automobilisti che plastificano la vignetta in modo che possa essere usata su più veicoli, fingendo di non essere a conoscenza delle norme. Altri invece si spingono oltre. «Ci sono alcuni che vengono trovati in possesso di una vignetta contraffatta. I casi riscontrati sono legati a fotocopiatura a colori di discreta qualità e relativa plastificazione di un contrassegno originale (magari acquistato da un amico o famigliare)». Falsificazioni, queste ultime, che non è semplice accertare visto che le auto sono in movimento. «Per ora abbiamo registrato solo un caso di questo tipo nel 2017, e normalmente non ne contiamo più di 2-3 all’anno. Più frequente è invece trovare le manipolazioni, accertate 4-5 volte al mese», annota.