"Violazioni formali e procedure non rispettate"

È quanto ha messo in luce il rapporto della Sottocommissione Vigilanza, presentato alla Commissione della gestione, in merito al mandato diretto ad Argo1.

Questa mattina a Bellinzona la Sottocommissione Vigilanza ha presentato il suo rapporto alla Commissione della gestione. Sotto la lente, come noto, il mandato alla ditta di sicurezza Argo1 (vedi articoli correlati).

Il coordinatore della Sottocommissione, Alex Farinelli, ha spiegato il lavoro che è stato fatto in queste settimane e i risultati ottenuti. Entrando nel merito, la Sottocommissione ha rilevato violazioni formali da parte dell'Amministrazione, che confermano l'audit tecnico che si è svolto nelle scorse setitmane, la consapevolezza del non rispetto delle procedure da parte degli alti funzionari (la volontà di non sanare una procedura non corretta) e una scelta che, all'epoca, conteneva alti rischi per il Cantone (quella, appunto, di puntare su Argo1).

Tra le altre cose, sono emerse versioni discordanti tra il capodivisione, ossia Claudio Blotti, che ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, e il capoufficio, Renato Scheurer, che invece ha affermano che a un certo punto questi errori formali sono stati scoperti e se n'è discusso.

I dettagli sul GdP di domani

(N.M)