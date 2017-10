Violenza domestica, passo avanti

Il Parlamento ha dato il via libera a un cambio di legge per accelerare l'allontamento della persona violenta.

All’unanimità il Parlamento ha dato il via libera modifica di legge sull’allontanamento e il divieto di rientro in ambito di violenza domestica. L’attuale norma prevede che ogniqualvolta venga disposto da parte della Polizia cantonale un allontanamento la decisione debba essere confermata dal Pretore. Tale procedura si è rivelata nel tempo superflua e priva di giustificazione. Ecco perché è stato chiesto di cambiarla designando la Polizia cantonale quale autorità competente per decidere l’allontanamento immediato. Inoltre si chiede di definire una base legale a sostegno delle vittime e per evitare casi di recidiva.

Come ha detto il relatore Gianrico Corti (PS) il fenomeno è in netto aumento e i casi sono esplosi da 539 (nel 2008) a 829 lo scorso anno e nei primi 9 mesi del 2017 siamo già a quota 801. «In media ci sono 3 interventi al giorno». Anche Giorgio Galusero (PLR) ha messo l’accento sull’esplosione dei casi «anche perché molti non vengono denunciati». E la stessa cosa ha fatto Sabrina Gendotti (PPD) secondo la quale il cambio di legge permette una protezione immediata per le vittime. La stessa deputata ha evidenziato che anche a livello federale si sta lavorando in questo senso e si pensa di adattare il codice penale con nuovi reati come lo stalking. Tatiana Lurati (PS) ha invocato la necessità di una legge ad hoc e Michela Delcò Petralli (Verdi) dalla cui mozione è partita la modifica di legge) ha auspicato passi più incisivi.

Da parte sua il consigliere di Stato Norman Gobbi ha rassicurato affermando che un gruppo di lavoro sta elaborando un progetto di legge (che comprende anche l’uso del braccialetto elettronico). Ma ha pure tenuto a precisare che il Ticino è tra i Cantoni più evoluti rispetto a questi reati.