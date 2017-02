Visita istituzionale a Roma per Beltraminelli

Oggi il presidente del Consiglio di Stato Paolo Beltraminelli, accompagnato dal delegato per le relazioni esterne Francesco Quattrini, si recherà a Roma per una due giorni di incontri istituzionali con il Ministero degli affari esteri e quello delle finanze.

La visita, prevista da mesi, permetterà di discutere vari temi di politica bilaterale e transfrontaliera di interesse per il Ticino. Sono previsti, in particolare, un incontro alla Farnesina con il sottosegretario agli affari esteri Benedetto della Vedova, come anche uno al Ministero delle finanze con il capo negoziatore per le questioni fiscali Vieri Ceriani.

A margine degli incontri bilaterali, Paolo Beltraminelli incontrerà il segretario generale dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e visiterà l’Istituto svizzero di Roma e la Guardia svizzera pontificia.

(Red)