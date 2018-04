"Vitta salvato dal fronte social-liberale"

A pesare, secondo l’MPS nell'esito del voto, è stata la mancanza di unità del campo progressista, che "ha permesso alla destra di avere una sponda per la propria strategia: quella di mettere al centro del dibattito essenzialmente il cosiddetto pacchetto “sociale” che, ai loro occhi, rendeva legittimo il pacchetto fiscale". "La campagna – evidenziano - partiva da un rapporto di forza sfavorevole a livello istituzionale; aver raggiunto quasi il 50% di no rappresenta sicuramente un grande risultato a partire dal quale tentare di costruire nuove opposizioni, sul terreno sociale e su quello istituzionale, con la speranza di apportare uno stop alle politiche neoliberali sia a livello cantonale che a livello nazionale".

"Non è la prima volta che il fronte social-liberale salva Vitta: lo aveva già fatto, ad esempio, invitando a votare, nel settembre 2016, due volte sì (all'iniziativa MPS e al controprogetto del Governo) sul tema della lotta al dumping: l'iniziativa MPS era stata sconfitta per poco. O, ancora, con il tiepido, e con l'opposizione dei suoi settori sanitari, all'iniziativa MPS Giù le mani dagli ospedali respinta, anche per pochissimo, nel giugno 2016. Questa volta, e i dati sono lì a dimostrarlo, hanno dato una mano decisiva a Vitta & Co", sottolineano.

Cicero: "Patto di Paese solo sulla carta"

Della stessa idea anche Vicenzo Cicero (UNIA) alla guida del comitato referendario: "Eravamo contro tutti i partiti principali di governo, eppure siamo riusciti a tematizzare con argomenti forti". "Ha pesato il ricatto delle misure sociali e la complicità di alcuni sindacati come VPOD e OCST". "Il patto di Paese - rivela - sarà solo sulla carta, mentre la popolazione continuerà a soffrire".

(Red/MS)