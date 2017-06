Tra radio, tv e social: ecco "Nella macchina"

Sei giorni, cinque persone, una macchina: questi i numeri di "Nella macchina", il primo reality della Svizzera italiana. Quattro concorrenti, accompagnati dello speaker di Radio 3i Michael Casanova che è sia conduttore che concorrente, rinominato “condurrente” in forza del suo duplice ruolo, devono resistere il più possibile per riuscire a vincere l’auto in cui sono “rinchiusi”, una Volkswagen up! (il reality è in collaborazione con AMAG Ticino). I quattro partecipanti (Stefan, Filippo, Ivana e Jimmy) hanno passato una selezione di quattrocento candidati, superando prove simpatia ma anche controlli medici (stare tutto il giorno seduti non è cosa da poco per la circolazione sanguigna…). Siamo stati a trovarli ieri nella concessionaria AMAG a Lugano in cui la macchina è parcheggiata da domenica scorsa e dove rimarrà fino a sabato. L’auto, ve lo assicuriamo, è davvero piccola e i ragazzi iniziano a soffrire la vicinanza e l’assenza di aria fresca e di movimento. Chi resisterà? Finora nessuno ha abbandonato il gioco e per questo ieri è stato aperto un televoto con il quale il pubblico ha potuto votare il suo preferito: il meno votato oggi tornerà a casa. Ma come stanno vivendo questa singolare esperienza i ragazzi? «All’inizio c’è adrenalina ed entusiasmo, ma dopo 40 ore nella macchina inizia ad essere dura» ci spiega Michael Casanova, al quale spetta il compito forse più difficile, essere non solo concorrente, ma anche conduttore. «Questo non è solo il primo reality della Svizzera italiana, ma anche il primo che vede il conduttore in veste di concorrente» dice Casanova, che non nasconde come questo ruolo implichi delle difficoltà: «I ragazzi non sanno bene come identificarmi e rischia di crearsi un po’ di attrito, ma capisco che è normale». Lui, abituato a stare - radiofonicamente - in coppia con Maxi B nei Blues Brothers, perché ha deciso di lanciarsi in questa avventura? «Ho sempre sognato di partecipare a un reality e quando me l’hanno proposto non ho esitato! Sto scoprendo anche che la vicinanza forzata con persone che non si conoscono tira fuori dei lati di te che non conoscevi... io ad esempio sto realizzando di essere più irritabile di quanto credevo», scherza.

Se l’effetto dell’esperimento è chiaro, ci chiediamo forse il perché puntare sulla formula del reality show... C’era davvero bisogno di un reality in salsa ticinese? Secondo Casanova sì e «il seguito di pubblico che stiamo raggiungendo, in particolare sui social, ne è una prova». «Questo format - continua - ha scatenato una reazione, sembrerebbe più positiva che negativa, ma l’ha scatenata e questo era l’obiettivo principale». Un aspetto interessante del reality è sicuramente il suo svilupparsi su più canali: si comincia la mattina con la diretta radio, per poi proseguire sui social (in particolare sulla pagina Facebook di Radio 3i e dei Blues Brothers) e concludersi in serata con una pillola video su TeleTicino e ancora alla radio a "Di sera di notte" con Riccardo Pellegrini. Altre info su quanto accade nella up! più piena di sempre sul sito www.nellamacchina.ch.

(CTOMA)