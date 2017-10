Turismo positivo in agosto, ma non per tutti

Il turismo in Ticino nel mese di agosto ha redistrato una crescita del 2,2%, sono state infatti censite 347'542 notti, nei Grigioni 555'893 (+3,5%). Nello stesso mese i pernottamenti in Svizzera sono cresciuti del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2016, a 4,26 milioni, soprattutto grazie ai turisti stranieri.

A livello nazionale gli ospiti indigeni sono stati 1,75 milioni (+1%), quelli esteri 2,50 milioni (+6%). In calo i turisti provenienti dalla Germania e dai paesi del Golfo, mentre risultano in aumento quelli da Stati Uniti, Regno Unito, Cina (senza Hong Kong), Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna e altri paesi.

Da gennaio ad agosto i pernottamenti sono stati 26,16 milioni, con una progressione del 4,5% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso. In Ticino sono stati contate 1,72 milioni di notti (+6,4%), nei Grigioni 3,63 milioni (+4,0%). Se si considera che da gennaio 2017 sono compresi nella statistica anche 14 ostelli della gioventù, correggendo di conseguenza i dati dell'anno scorso risulta un aumento a livello nazionale del 3,1%. Gli svizzeri hanno generato 11,67 milioni di notti (+3,3% / +1,5%), gli ospiti stranieri sono invece all'origine di 14,49 milioni di pernottamenti (+5,4% / +4,4%).

Bene, ma non per tutti

I dati sono positivi, ma non per tutti. La performance estiva mette in luce alcune ambiguità. Sono state in particolare le strutture fino a 3 stelle ad aver visto una crescita importante rispetto al 2016, con gli alloggi 0-2 stelle che hanno fatto registrare 336'628 presenze, pari ad una crescita del 17.1%, e per le strutture a 3 stelle le presenze sono state 366'227, in crescita del 4.2%.

Al contrario, negli stabilimenti di alta categoria la domanda turistica non ha brillato particolarmente: nei 4 stelle ticinesi si sono registrati 200'859 pernottamenti, praticamente invariati rispetto all’anno passato, e nei 5 stelle le presenze sono state 88'001, in calo del 2.5%, elemento che si riflette su una minore permanenza media in quanto il numero di arrivi è pressoché stabile.

Crescita in tutte le regioni

La performance estiva ha permesso al Ticino di consolidare la crescita già registratasi nel corso della primavera e dall’inizio dell’anno i turisti che hanno pernottato negli alberghi del cantone sono stati 822’56 (+7.4%) per un totale di 1'722'077 presenze (+6.4%).

L’aumento della domanda ha interessato tutte le regioni turistiche del territorio. L’OTR Bellinzona e Alto Ticino ha fatto registrare 76'128 presenze, pari una crescita dell’8.4%; nel Lago Maggiore e Valli vi sono stati 500'215 pernottamenti alberghieri, in aumento del 5.6%; nel Luganese le presenze sono state 371'034, in crescita del 7.9%; infine, l’OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio ha registrato 44'068 pernottamenti, pari ad un +4.5%.

(Red/Ats)