Un bando per la casa anziani di Corba

di Giacomo Paolantonio

Architetti fatevi avanti. Nei giorni scorsi l’ente autonomo di diritto pubblico fondato dai Municipi di Lugano e Canobbio per la casa anziani di Corba ha preso la sua prima decisione di peso, ovvero bandire il concorso per la sua progettazione, con procedura selettiva, aperto anche all’estero come di fatto impongono le norme, vista l’importanza del cantiere, del valore stimato di circa 24-25 milioni di franchi. In questa prima fase l’ente intende per l’appunto selezionare degli studi con la giusta esperienza per un dossier di tale portata, questo prima della fine dell’estate, e successivamente passare alla seconda fase, per la progettazione.

L’Ente autonomo Casa per Anziani Canobbio-Lugano ha il mandato, da parte dei due Comuni di riferimento, di realizzare la nuova struttura medicalizzata in località Corba con un totale di 80 posti letto, più precisamente con due reparti standard di circa 55 posti e un reparto protetto per ospiti affetti da deficit cognitivi (di circa 25 posti). Sono inoltre previsti un asilo nido per circa 25 bambini, in primo luogo destinato ad accogliere i figli del personale (ed eventualmente aperto a utenti esterni) e un rifugio della Protezione civile, con un numero di posti pari ai letti della casa di riposo. La superficie utile dell’edificio ammonterà a circa 4.300 metri quadrati. Nel progetto complessivo dovrebbe trovare posto anche un parco. Come si ricorderà, la costruzione di una casa di riposo a Canobbio è stata fortemente voluta dal suo Municipio, che per battere la concorrenza dei Comuni vicini ha acquisito nel 2011 da un privato il terreno che ospiterà il nosocomio. Subito sono stati allacciati i primi contatti con Lugano e i due Municipi hanno realizzato in fretta che ci sarebbero state le premesse per collaborare, giacché Canobbio ha potuto offrire un terreno in posizione molto confacente, raggiungibile con mezzi pubblici e privati in maniera agevole, e oltretutto piuttosto vicino all’Ospedale Civico. Dall’altra parte Lugano è stata allettata dalla possibilità di poter aggiungere la nuova casa di riposo nella rete degli istituti gestiti dalla Città, cosa che permetterà di contenere i costi, aumentando le economie di scala. Il Cantone dovrebbe versare un contributo di 8 milioni per la costruzione.