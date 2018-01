Un orecchio teso a chi chiede aiuto

di Martina Salvini

Di fronte a un’economia che ritrova slancio c’è chi rimane indietro. La povertà è infatti una realtà anche nel nostro Cantone. A ricordarcelo sono le cifre, relative al 2017 (da luglio a dicembre) del Soccorso d’inverno. Cifre che costringono a guardare in faccia una parte del Ticino più nascosta e sofferente, ma che ha bisogno più che mai di essere aiutata. Sono infatti 236 le richieste pervenute all’associazione in 6 mesi. Il 22% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. Una tendenza, questa, che rispecchia quella nazionale.

Tra queste, 142 sono già state accettate, 44 sono state negate, mentre la restante quota è attualmente in esame. Il Soccorso d’inverno è intervenuto in 106 casi per aiutare nel pagamento delle fatture, per un importo totale di 116.606 franchi. Sono state distribuite 50 carte Coop, due letti, 36 pacchi vestiti e 12 zaini.

Come ci racconta Edo Bobbià, da qualche mese nuovo presidente dell’associazione, «può colpire che anche in Ticino vi siano persone che hanno bisogno degli zaini. Invece una prima differenziazione tra i ragazzi avviene già a scuola. Per fortuna possiamo intervenire anche qui, fornendo ai bambini la possibilità di non sentirsi esclusi già da piccoli», commenta. Sette sono invece i casi in cui si è intervenuti permettendo ai più piccoli di seguire corsi sportivi o musicali.