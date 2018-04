Una Pasqua buona, ma non eccezionale

di Nicola Mazzi

Una Pasqua turistica abbastanza buona, ma non eccelsa come quella dello scorso anno. In sostanza in linea con quelle degli anni precedenti. Per saperne di più abbiamo sentito due operatori del settore. Lorenzo Pianezzi e Simone Patelli.

Per Lorenzo Pianezzi (presidente di Hotelleriesuisse Ticino) è stato un fine settimana in linea con quelli precedenti al 2017. «Sapevamo molto bene che non si poteva ripetere quanto fatto registrare lo scorso anno e non potevamo sognare il tutto esaurito. Abbiamo comunque vissuto una Pasqua con il 75-80% di pernottamenti nei centri cittadini e un 50-60% per le valli. Lo scorso anno, lo ricordo, eravamo al tutto esaurito nelle città».

Quali le ragioni? «Aspettarsi il pienone ogni anno per questo weekend non è possibile. Quest’anno la Pasqua era anticipata rispetto al 2017, c’era tanta neve in montagna e questo ha portato molti vacanzieri a scegliere per un’altra vacanza invernale. Ciò nonostante molti svizzero-tedeschi sono comunque scesi in Ticino, malgrado una meteo non favorevole». Come aggiunge Pianezzi la prenotazione dell’ultimo minuto non ha cambiato molto le cifre. «Qualcuno lo ha fatto, ma in definitiva non hanno mutato il risultato complessivo».