"Uno per tutti, tutti per uno" al voto

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il 24 settembre 2017 si svolgerà anche la votazione popolare sul controprogetto all’iniziativa costituzionale elaborata "Uno per tutti, tutti per uno", nel frattempo ritirata dai promotori. La modifica alla Costituzione cantonale, approvata dal Gran Consiglio lo scorso 21 giugno 2017, è infatti soggetta a referendum obbligatorio.

Lanciata nel 2012, l’iniziativa popolare costituzionale "Uno per tutti, tutti per uno" proponeva una modifica dell’articolo 15 della Costituzione cantonale, stabilendo che Cantone e Comuni finanziassero in modo solidale i servizi scolastici, educativi e sociosanitari fondamentali per i cittadini. Il controprogetto elaborato dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici del Gran Consiglio prevede l’inserimento nel testo costituzionale di un capoverso che conserva lo spirito dell’iniziativa, stabilendo che "Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi pubblici". In seguito a questa proposta, l’iniziativa popolare è stata ritirata.

Il prossimo 24 settembre, le elettrici e gli elettori ticinesi saranno chiamati a esprimersi a livello cantonale anche sul testo conforme all’iniziativa popolare legislativa generica del 27 marzo 2013 "Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)". In concomitanza, è prevista la votazione su tre temi a livello federale.

