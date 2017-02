USI e SUPSI controllate? Non proprio

Incontro piuttosto importante, ieri pomeriggio, in Commissione speciale scolastica. Infatti i commissari si sono dapprima riuniti con i vertici del DECS e poi con quelli di USI e SUPSI.

Sul tavolo la tanto discussa Commissione di controllo del mandato pubblico; commissione criticata dai due istituti universitari negli scorsi mesi.

L’incontro di ieri è quindi stato l’occasione per fare il punto della situazione e soprattutto per chiarire le diverse posizioni in merito a questa commissione. Alla fine c’è stato un certo avvicinamento delle parti. Anche perché la Scolastica ha fatto capire che l’obiettivo della nuova Commissione non è quello di fungere da poliziotto, ma piuttosto di avere maggiori informazioni nel corso dell’anno da parte dei due istituti. In sostanza il Gran Consiglio desidera essere tenuto a giorno sugli sviluppi e le novità di USI e SUPSI. Creare, cioè, una sorta di fil rouge tra il mondo politico e quello universitario. All’incontro erano presenti Monica Duca Widmer (presidente dell’USI) Boas Erez (direttore dell’USI), Franco Gervasoni (direttore SUPSI) e Alberto Petruzzella (presidente SUPSI).

Anche nell’incontro che la commissione ha avuto con i vertici del DECS (presenti Manuele Bertoli, Sandro Rusconi e Raffaella Castagnola), si è discusso di questo tema e i relatori incaricati (Paolo Peduzzi-PPD e Fabio Käppeli-PLR) ne hanno approfittato per porre alcune domande tecniche al direttore del Dipartimento e ai suoi funzionari. Sempre nella seduta di ieri la Commissione ha anche analizzato alcuni resoconti dei contratti di prestazioni relativi agli anni precedenti.

La scuola che vogliamo

Da notare che sul mezzogiorno di ieri si è riunita anche e per la prima volta la sottocommissione che dovrà occuparsi dell’iniziativa parlamentare elaborata di Sergio Morisoli e Paolo Pamini (AreaLiberale) denominata “La scuola che vogliamo”. Nella seduta di ieri sono stati nominati i relatori che saranno Giorgio Fonio (PPD) e Fabio Käppeli (PLR).

(NM)